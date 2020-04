Problemen met Amerikaanse toeleveranciers noopt Chinese hightech in Europa te gaan sourcen

In feite is de productiecapaciteit in China weer volledig beschikbaar. Toch draaien de fabrieken daar nog niet op honderd procent – maar eerder op negentig – doordat de vraag uit de VS en Europa is ingezakt. Maar zwaarder wegen de toeleveringsproblemen, zo schetst Yuxin Guan van Outpie Partners. Outpie een bureau gevestigd op de High Tech Campus Eindhoven dat zich toelegt op het vinden van markt voor EU-mkb’s in China en – andersom – voor Chinese mkb’ers in de EU. Voorts zoekt het voor Chinese venture capitalist investeringsmogelijkheden in Europa. Vandaar dat de geboren Chinees Guan, die eerder studeerde aan de TU Delft en daarna zeven jaar voor ASML werkte, veelvuldig contact onderhoud met relaties in China. Die maken hem duidelijk dat productieactiviteiten van hightech machines en apparatuur daar momenteel erg vaak gefrustreerd worden doordat er altijd wel ergens in de supply chains leveringsproblemen zijn.

‘Binnen China kan er weer vrij gereisd worden. Wel wordt iedereen heel strikt gemonitord, worden mensen veelvuldig getemperatuurd en getest en zijn mondkapjes verplicht. Ook zijn de buitengrenzen nog dicht. Dat drukt de productiecapaciteit enigszins. En vanzelfsprekend is ook de vraag uit het buitenland nog niet op het oude niveau. Maar, als er wel vraag is, lukt het veelal niet de productie navenant op te schalen.’

Aziatische regeringen staan export naar China niet toe

Zo wordt Mindray, een fabrikant van beademingsapparatuur in het Zuid-Chinese Shenzhen, geconfronteerd met buitengewoon veel orders. Het bedrijf slaagt erin nu 20 procent meer productie te draaien dan voor de crisis, maar kan daarmee bij lange na niet voorzien in de fors toegenomen vraag. ‘Momenteel slagen ze erin 1500 systemen per maand te produceren. De componenten die ze daarvoor nodig hebben betrekken ze vrijwel allemaal uit China. Echter, hun Chinese leveranciers hebben toeleveranciers in andere Aziatische landen en die kunnen dikwijls niet voorzien in de vraag, vaak omdat hun regeringen export niet toestaan.’

Zoeken naar alternatieven voor Amerikaanse suppliers

Door zijn ASML-verleden is Guan goed thuis in de semicon en onderhoud contacten met onder meer Energy Intelligence, een fabrikant van IC-packagingmachines, gevestigd in Wuxi. ‘Die betrekken bepaalde modulen normaal gesproken uit de VS, maar hun leveranciers daar zijn gesloten of produceren op een heel laag niveau. Het gaat onder meer om motion control modules. Ik ben op dit moment zelf betrokken bij het vinden van een alternatieve toeleverancier in Europa’, aldus Guan. Zo is inmiddels is het gesprek gaande met een Eindhovense system supplier die een eigen vestiging heeft in Shanghai. ‘Probleem is echter dat de Eindhovense engineers nu niet naar China kunnen reizen voor persoonlijk overleg. Alles moet gecommuniceerd worden via video-conference calls en dat werkt niet echt efficiënt.’

‘Grote kansen’

Aldus Yuxin Guan die er aan toevoegt dat er door de spanningen tussen China en de VS, in de strijd om de hightech hegemonie, veel Chinese bedrijven in Europa op zoek zijn naar vervanging voor hun Amerikaanse leveranciers. ‘Ze zijn op zoek naar partners met kennis en een goede toeleverketen waarmee ze een stabiele, langetermijnrelatie kunnen aangaan. Hier liggen voor Nederlandse bedrijven grote kansen.’