Priva heeft de DISCA’20-award in de categorie Best Customer gewonnen, zo is vandaag bekend gemaakt. Vanwege corona kreeg de winnaar de trofee uitgereikt in een zeer persoonlijke meeting op de werkvloer. Ton Wallast, cfo van Priva: ‘We zijn een familiebedrijf dat denkt in het aangaan van langetermijnrelaties met strategische partners. Prachtig om te horen dat we daar klaarblijkelijk goed in slagen.’

De Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2020 (DISCA’20), een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software, werden voor de negentiende keer in successie uitgereikt. Ditmaal niet op een podium ten overstaan van een zaal vol collega’s en relaties, maar op de eigen werkvloer, in een heel persoonlijke setting.

De prijs kreeg de winnaar uit handen van het jurylid/leverancier dat hen Priva had voorgedragen en in de finale had gepitched. Want uniek aan deze award is dat je je er niet zelf voor kan nomineren maar dat je toeleveranciers dat moeten doen. Ook dit jaar hadden weer honderden klanten hun suppliers genomineerd en evenzoveel toeleveranciers hun klanten. De bedrijven die meermaals waren genomineerd en in ronde 2 de gemiddeld hoogste scores kregen gingen door naar de finale. Daarin zette de jury voor categorie Best Customer Priva op het hoogste ereschavot.

‘De relatie die we hebben met deze klant is heel transparant. We delen de businessplannen, de toekomstbeelden, de technische inhoud en de informatie over de financiën. Dat kunnen we niet met elke klant, maar zorgt er wel voor dat we heel efficiënt en effectief kunnen samenwerken, heel belangrijk juist in deze tijd’, stelde business manager Edgar Langen van MTA, een van de bedrijven die Priva genomineerd heeft voor de Best Customer Award en in de jury heeft gepitched. ‘Wat mij betreft zou dat veel meer moeten gebeuren want door zo samen te werken vergroot je de kansen in de markt en daar is iedereen bij gebaat’, vult MTA-directeur Patrick Geerts aan. ‘Priva is een voorbeeld-opdrachtgever.’ Manager innovation & research Ronald Zeelen van Priva is trots op de winst. ‘Temeer daar dit geen prijs is waarvoor je jezelf kunt nomineren. Dat moeten meerdere leveranciers doen. Het is een bekrachtiging van de investering die wij doen in relaties met suppliers. Heel goed ook dat er deze prijs er is. Want het gaat niet alleen om de harde technologie. Minstens zo belangrijk voor succes in de markt is de kwaliteit van de samenwerking met je partners, in een gelijkwaardige relatie waarin je met elkaar omgaat als met directe collega’s.’ ‘In normale tijden hadden we er een groot feest van gemaakt, want we zijn enorm trots’, aldus een glunderende Ton Wallast, cfo van Priva. ‘We zijn een familiebedrijf dat denkt in het aangaan van langetermijnrelaties met strategische partners. Prachtig om te horen dat we daar klaarblijkelijk goed in slagen. En geweldig dat Link Magazine dit organiseert. Goede samenwerking is van groot belang voor de kracht van de Nederlandse industrie en deze award helpt daarbij.’

‘Het bedrijf kent zijn markt als geen ander. Het weet welke toegevoegde waarde het zijn klanten moet bieden tegen welke prijs en dan gelden geen heilige huisjes. Priva benut zijn toeleveranciers optimaal, ook al betekent dat soms dat eigen engineeringswerk daardoor niet wordt uitgevoerd. Als dat nodig is – om marktsucces te behalen – deelt Priva zijn roadmaps met toeleveranciers en gaat daarover uitgebreid en open de dialoog met hen aan. Een proactieve opstelling wordt op prijs gesteld. Als de markt erom vraagt en de toeleveranciers de capaciteit hebben, acteert het bedrijf heel pragmatisch en haalt het ontwikkelingstrajecten en de daarvoor benodigde investeringen naar voren. Bij het engineeren bepaalt Priva zich tot die zaken waarin het sterk is, het overige laat het over aan suppliers waarmee het in principe een langdurige, strategische relatie wil aangaan. Afspraken worden nagekomen. De IP die gezamenlijk wordt ontwikkeld, wordt netjes met toeleveranciers gedeeld. Ook over de prijscalculatie en de marge is het bedrijf open en eerlijk, met oog voor de complete life cycle van het product in kwestie. Dat laatste hangt ook samen met de strategie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Kortom, deze uitbesteder heeft de mindset om samen te werken met zijn toeleveranciers in een open en gelijkwaardige relatie.’

Bestronics, Veldhoven

‘Bestronics heeft produceren in Nederland hoog in het vaandel staan en het wil eraan bijdragen dat de productie van pcba’s niet compleet naar lagelonenlanden verdwijnt. Door nauwgezet te luisteren naar goed in de branche ingevoerde toeleveranciers heeft Bestronics zich een uitstekende positie verworven op de competitieve markt van EMS-bedrijven. Het benut de sterktes van leveranciers optimaal waardoor pcb’s beter produceerbaar worden, en hoger van kwaliteit zijn. Bestronics is heel open over zijn prijsopbouw: het geeft aan wat een onderdeel maximaal mag kosten om een opdracht binnen te halen en gaat dan vervolgens niet voor de laagste prijs. Belangrijker is dat de best beschikbare componenten in de markt worden gebruikt. Het bedrijf helpt leveranciers waar nodig bij het vinden van logistieke oplossingen. Het is helder over de planning en geeft goede forecasts af. Het komt gemaakte afspraken na en betaalt altijd en op tijd de afgesproken prijs. Bestronics is een uitbesteder die zijn leveranciers gelijkwaardig behandeld.’

Kulicke & Soffa Netherlands, Veldhoven

‘Het gaat hier om de Nederlandse vestiging van een groot, wereldwijd opererend concern, fabrikant van apparatuur voor het bestukken van pcb’s. Kulicke & Soffa Netherlands stelt hoognauwkeurige eisen aan toeleveringen. Het betrekt leveranciers in een vroeg stadium bij de doorontwikkeling van machines, bijvoorbeeld om die lichter te maken. Het benut de (materiaal) kennis van zijn suppliers optimaal en stelt een proactieve houding op prijs. Daarom ook is er vaak en intensief overleg. Kulicke & Soffa Netherlands luistert daarbij heel goed naar zijn toeleveranciers die het als gelijkwaardig behandelt. Gemaakte afspraken worden nagekomen. Als er iets in de planning verschuift, wordt dat meteen met de betrokken toeleveranciers gedeeld. Kulicke & Soffa Netherlands is ook open over de ontwikkelingen in de eindmarkt.’

Malvern PANalytical Eindhoven/Almelo

‘Malvern PANalytical is een oem’er van onder andere apparatuur voor materiaalanalyse die het – behalve aan commerciële (mijnbouw)bedrijven – levert aan enkele zeer vooraanstaande, wetenschappelijke organisaties. De mentaliteit is in de loop der jaren veranderd van sterk technology push-gedreven in market pull-georiënteerd. Die cultuurverandering heeft ook met zich meegebracht dat de snelheid van innoveren verhoogd is en de time to market verkort, van jaren naar maanden. Malvern PANalytical werkt samen met eerstelijns leveranciers aan het standaardiseren van hun producten. Die producten moeten ook IoT-geschikt gemaakt worden om de servicegraad te verhogen. Het benut de inbreng van toeleveranciers vanaf een vroeg moment in de ontwikkeling en geeft ze de ruimte om hun sterktes (kennis) optimaal in te zetten. Het gaat de samenwerking aan voor de lange termijn en werkt daartoe met ‘ademende’ contracten die ruimte laten wederzijds afspraken te wijzigen als de omstandigheden veranderen. Malvern PANalytical voert over de voortgang open gesprekken met zijn toeleveranciers.’

Viscon Group, ’s Gravendeel

‘Vragen stellen en zo elke dag weer leren, zit in het DNA van deze fabrikant van logistieke oplossingen voor de agro, food en retail. De jury is het daar helemaal over eens. Met de eerstelijns toeleveranciers organiseert Viscon maandelijks meetings om ideeën voor de toekomstige business uit te wisselen. Met hetzelfde doel voor ogen organiseert het internationaal opererende bedrijf ook regelmatig klantendagen. Zo is het bedrijf bezig om het accent van innovatie van hun systemen te verleggen van de hardware naar de software. Dit wil het om het gemakkelijker te maken updates in de installed base door te voeren en tegelijk de doorlooptijd van innovaties te verkorten. Viscon vaart met alles wat het niet tot zijn core rekent sterk op enkele toeleveranciers en benut hun sterktes optimaal. De communicatie met suppliers is heel direct, zonder hiërarchische verhoudingen. Het bedrijf doet vanwege zijn mondiale aanwezigheid graag zaken met bedrijven met een dito footprint zodat die de klant direct van dienst kunnen zijn. Het deelt IP eerlijk.’

Voor de volledige juryrapporten kunt u contact opnemen met hoofdredacteur Martin van Zaalen van LINK Magazine, tel. 06-53721958, martin.vanzaalen@linkmagazine.nl. Hij geeft desgewenst ook een toelichting op de uitreiking van de Dutch Industrial Supplier & Customer Awards. In komende LINK-uitgave die op 18 december verschijnt wordt uitgebreid aandacht besteed aan de awards.