HilverdaFlorist is, samen met een flink aantal toeleveranciers, gestart met de bouw en de inrichting van een modern kassencomplex van 2,2 hectare en van 0,7 hectare aan bedrijfshallen. HilverdaFlorist focust zich op de veredeling, vermeerdering, verkoop en ontwikkeling van een uitgebreid assortiment aan snijbloemen, pot- en tuinplanten zoals gerbera, dianthus en salvia. ‘Het veredelen is een belangrijke activiteit van ons. Daartoe kweken we nieuwe rassen en leveren die als jonge plant, stek of zaad aan telers’, legt commercieel directeur Bart Sneek uit. Het gaat om een groot aantal verschillende soorten planten in diverse groeifases die het bedrijf uit De Kwakel (even ten zuiden van Schiphol) uitlevert in grote of kleine partijen. Dit betekent dat er altijd veel verschillende eenheden planten – diverse soorten in uiteenlopend groeifases en hoeveelheden – geteeld worden. Het daar efficiënt en effectief mee omgaan stelt hoge eisen aan de apparatuur die wordt ingezet. Ook voor deze nieuwbouw doet HilverdaFlorist dan ook een beroep op een groot aantal gespecialiseerde toeleveranciers.

De nieuwe kas krijgt een aantal verschillende klimaatzones. In de delen waar jonge planten opgroeien zijn de luchtvochtigheid en temperatuur relatief hoog. De wat grotere, inmiddels goed ‘bewortelde’ planten staan op een frissere en drogere plaats. Voor de bewatering en de – energiezuinige – klimaatbeheersing wordt Priva ingehuurd. Voor het door de kas verplaatsen van de planten, van de ene naar de volgende klimaatzone en uiteindelijk naar dat deel waar de planten ‘geplukt, geraapt en gesorteerd’ worden, wordt het logistieke 2D-Shuttle-systeem van Logiqs aangeschaft. Het handwerk in de kas zal deels door robots gedaan worden. Zo worden er voor het steken stekrobots van ISO ingezet en voor het spuitwerk in de kassen een spuitrobot van Robur.

Vanzelfsprekend is het zaak dat al die systemen goed met elkaar samenwerken. Voor de integratie is Technokas Smart Engineering verantwoordelijk: ‘Zij zitten de bouwvergadering voor waarin de diverse leveranciers er samen voor zorgen dat bijvoorbeeld de kas die gebouwd wordt door Bosman Van Zaal goed aansluit op het logistieke systeem van Logiqs’, duidt Sneek.

Oorspronkelijk was het plan het nieuwe complex al dit jaar in gebruik te nemen. ‘Maar door corona moesten we vorig voorjaar even op de pauzeknop drukken. In de zomer trok de markt alweer aan en zijn we verder gegaan met de voorbereidingen.’ In april is de eerste paal geslagen. De bedoeling is dat in januari de eerste planten de kas ingaan. Voor de financiering van de nieuwbouw heeft HilverdaFlorist, onderdeel van het familiebedrijf Royal Hilverda Groep, afspraken gemaakt met ABN AMRO.