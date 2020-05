De Amsterdamse startup Aura Aware ontwikkelde in hoog tempo een oplossing voor bedrijven en instellingen in de 1,5 meter maatschappij. Na de succesvolle introductie van deze slimme afstandmeter eind april, werden binnen 6 dagen wereldwijd duizenden exemplaren verkocht. Het device blijkt voor bedrijven in binnen- en buitenland het alternatief voor afzetlint, stickers en plexiglas te zijn om een veilige afstand tussen medewerkers en personeel te waarborgen.

Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, slaat Aura Aware de handen ineen met AME, een ervaren producent van hoogwaardige elektronica. Deze samenwerking tussen Aura Aware en een door de wol geverfde producent resulteert in een nieuwe productielijn waar de komende tijd duizenden Aura Awares van de band zullen rollen.

Constantijn van Oranje en robot

De officiële ingebruikname van deze nieuwe productielijn zal plaatsvinden op woensdag 13 mei om 13.30 uur. De honneurs worden waargenomen door Constantijn van Oranje van Techleap. Om aan alle maatregelen te voldoen, verricht hij de officiële handeling vanuit huis met hulp van een robot en camera’s in de fabriek in Eindhoven. Ook zal hij een toespraak houden over de rol van tech startups, innovatie en ondernemerschap in deze tijd van COVID19.

Daaraan voorafgaand geven Janneke van den Heuvel (mede-oprichter Aura Aware) en Gerrit van der Beek (CEO van AME) een uitleg over de nieuwe productielijn en wat de output ervan zal zijn nu de vraag naar de Aura Awares groot is en snel geleverd moet worden.