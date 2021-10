De nieuwste innovaties van Prime Vision zijn de Flow Projector (Projection Sorting) om operators te helpen pakketten sneller en eenvoudiger te sorteren, en Robotic Sorting (Autonomous Sorting by robots) om sorteerbewerkingen snel op te schalen.

Met het hoofdkantoor in Delft bieden 150 experts uitgebreide markt- en domeinkennis aan digitale bedrijven over de hele wereld.

Kracht door samenwerking. Dat is de basis van VDL Groep, het internationale industriële familiebedrijf met hoofdkantoor in Eindhoven. Dit bedrijf is in 1953 opgericht door Pieter van der Leegte. Aanvankelijk specialiseerde VDL Groep zich in metaalbewerking. Toen Pieters zoon Wim van der Leegte het bedrijf in 1966 overnam, waren er onder meer specialiteiten in hightech benodigdheden voor de halfgeleiderindustrie en werd het portfolio aangevuld met kunststofverwerking en de ontwikkeling, productie en verkoop van bussen. VDL Groep is groot in benodigdheden en halffabricaten, maakt eigen eindproducten, zoals ophangsystemen, de geautomatiseerde indeling van autofabrieken, warmtewisselaars en container handling systemen, en heeft met VDL Nedcar in Born de enige personenautofabriek in Nederland waar seriematige montage voor derden plaatsvindt.