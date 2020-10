De Precisiebeurs en de Vakbeurs Kunststoffen gaan dit jaar niet door. Dit maakt Mikrocentrum bekend na overleg met haar achterban. De Precisiebeurs stond gepland op 18 en 19 november en de Vakbeurs Kunststoffen op 2 en 3 december, beiden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Geert Hellings, algemeen directeur Mikrocentrum: “Via enquêtes onder de bezoekers, belrondes onder de exposanten en vele, additionele contacten hebben we in deze coronatijd continu de meningen en adviezen van exposanten, bezoekers en samenwerkingspartners gepolst. In contacten met exposanten bemerkten we afgelopen maanden zowel positieve reacties als terughoudendheid over beursdeelname.”

Groen licht, toch onzekerheden

Op donderdag 8 oktober organiseerde Mikrocentrum voor beide vakbeurzen een bijeenkomst voor de exposanten in de Brabanthallen. Op een demo beursvloer konden exposanten onder andere de zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen ervaren. Algemeen was de opinie van de aanwezige exposanten dat Mikrocentrum de beurzen veilig kon organiseren. Dit was al eerder bevestigd door de Veiligheidsregio. Toch bleven er onzekerheden.

In samenspraak

Er waren zorgen over het aantal te verwachten bezoekers en de gezondheid van alle betrokkenen. Dit werd versterkt door het recent snel toenemende aantal coronabesmettingen. Daarom vroeg Mikrocentrum de exposanten om advies over de doorgang van beide vakbeurzen en stelde hen in de gelegenheid om kosteloos te annuleren met behoud van deelnamemogelijkheden in 2021. De uitkomsten van dit advies, het aantal annuleringen en de ontwikkelingen rondom het coronavirus, waren uiteindelijk doorslaggevend voor dit annuleringsbesluit van Mikrocentrum. De op 13 oktober door het kabinet aangekondigde gedeeltelijke lockdown met een oproep tot het verminderen van reisbewegingen en het beperken van contacten voor tenminste de komende vier weken, versterken en bevestigen het besluit.

Focus op 2021

Het faciliteren en stimuleren van businesscontacten voor bezoekers en exposanten was maandenlang de drijfveer om met veel inspanningen en investeringen veilige vakbeurzen neer te zetten. Als onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie faciliteert Mikrocentrum deze vakbeurzen voor en met bedrijven uit de technische maakindustrie. Hellings: “Een vakbeurs organiseren in coronatijd vraagt hoe dan ook om extra inspanningen en investeringen. Dat doen we samen. Zo komen we ook samen tot het besluit om deze vakbeurzen in 2020 niet door te laten gaan. Mikrocentrum start binnenkort met de voorbereidingen van de komende edities en ontwikkelt extra (digitale) alternatieven gedurende het jaar om ontmoeten en ondernemen ook in deze bijzondere tijd te faciliteren”, aldus Hellings. De Vakbeurs Kunststoffen vindt volgend jaar in september plaats, de Precisiebeurs in november.