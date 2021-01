‘Pragmaticus’ John van Soerland nieuwe directeur VDL Nedcar

John van Soerland (59) wordt de nieuwe algemeen directeur van VDL Nedcar in Born. Na het doorlopen van de interne procedures, zal hij Paul van Vuuren (62) opvolgen en toetreden tot de hoofddirectie van VDL Groep. Van Soerland is sinds december 2019 directeur van VDL MPC in Amersfoort. Daarvoor heeft hij gedurende 35 jaar diverse leidinggevende functies bekleed bij bedrijfsonderdelen van Philips. De laatste tien jaar, tot zijn overstap naar VDL, is Van Soerland verantwoordelijk geweest voor onder andere de operationele activiteiten van Philips Healthcare in Best.

Ervaring

Gedurende zijn arbeidzame leven heeft Van Soerland uitgebreide internationale ervaring opgedaan, onder meer in China, India, Taiwan en de Verenigde Staten. In zijn periode bij Philips Semiconductors en later NXP heeft hij ervaring opgedaan met grote automotive-klanten, onder meer in de Duitse, Franse en Aziatische auto-industrie. Na een periode van stormachtige groei en de doorontwikkeling van de organisatie is VDL Nedcar beland in de volgende fase van zijn ontwikkeling. Die zal in het teken staan van het zekerstellen van de continuïteit op de lange termijn. Tot en met 2023 bouwt VDL Nedcar auto’s voor BMW Group. Voor de periode daarna dienen nieuwe opdrachtgevers aan de autofabriek te worden verbonden. De internationale ervaring van John van Soerland zal daarbij zeker van waarde zijn, aldus persinformatie van VDL.

Pragmaticus

VDL Groep is ervan overtuigd dat John van Soerland een goede opvolger zal zijn voor Paul van Vuuren die de afgelopen drie jaar uitstekend werk heeft verricht in Born. “De kracht van John ligt, zoals die van Paul, op het vlak van organisatie en strategie”, vertelt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep. “John is een pragmaticus die bekend is met alle facetten van de bedrijfsvoering. Hij is toegankelijk en schakelt makkelijk tussen diverse stakeholders.”

John van Soerland: “Vol enthousiasme ga ik mij, met alle collega’s van VDL Nedcar, inzetten om nieuwe opdrachtgevers aan VDL Nedcar te binden om daarmee de toekomst langjarig zeker te stellen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daarin gaan slagen. Mondiaal is er volop belangstelling voor de kwaliteit, leverbetrouwbaarheid én competitiviteit van VDL Nedcar. In Born werken fantastische vakmensen in een hypermoderne, vergaand geautomatiseerde fabriek”.