PostNL en Enexis presenteren een use case waar robotisering een mogelijke oplossing is. Beide marktpartijen zullen in een presentatie hun uitdaging en oproep toelichten.

Ook zullen twee van de projectpartners een pitch houden over hun project en oproep voor een use case vanuit de markt doen.

Programma

13.30 – 13.35 uur: Welkom door Holland Robotics

13.35 – 14.00 uur: Virtuele rondleiding en presentatie Space 53 | Marc Sandelowsky

14.00 – 14.15 uur: Presentatie PostNL | Jeroen van de Kerkhof

PostNL heeft een use case waar ze het opvoeren van pakketten op de sorteerband willen robotiseren. Op dit moment halen mensen pakketten uit rolcontainers en leggen deze op een inductieband om zo richting de sorter vervoerd te worden. Voor deze manuele handeling wil PostNL een robot gaan inzetten.

14.15 – 14.30 uur: Presentatie Enexis | Tjeerd Broersma

Enexis voert werkzaamheden uit aan onder spanning staande (laagspannings)kabels. Om dit veilig te doen wordt er met (speciaal) geïsoleerd gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen gewerkt, want te diep insnijden of verkeerd insnijden van een kabel die onder spanning staat is zeer gevaarlijk. Hoe diep je kan insnijden is per kabel en situatie verschillend. De medewerkers hebben dus echt een ‘fingerspitzengefuhl’ bij het insnijden, maar helaas gaat het soms toch nog mis. Enexis wil deze incidenten verminderen en zoekt daarom een oplossing om een LS-kabel automatisch aan te pellen zodat er geen menselijke ongelukken ontstaan.

14.30 – 14.40 uur: Pitch GreenDino | Jorrit Kuipers / Andrea Poelstra

Autonome mobiliteit en certificering. In het OP Zuid project Holland Robotics Logistiek gaat Green Dino het certificeringproces voor cobots beschrijven aan de hand van de use case zelfrijdende voertuigen.

14.40 – 14.50 uur: Pitch Probotics | Henk Kiela

Samenwerking tussen mobiele robot en robotarm. In het OP Zuid project Holland Robotics Logistiek werken Concept Robotics, Probotics en VinciTech aan de ontwikkeling van een samenwerking tussen robots /cobots en Automated Guided Vihicles (AVG) of autonome voertuigen (AMR). Hierbij worden een mobiele robot en een manipulator gecombineerd om zo flexibiliteit toe te voegen.

Uiteraard is er voldoende gelegenheid om virtueel de interactie aan te gaan en met elkaar kennis te maken. Meer over het event

Deze bijeenkomst is voor iedereen kosteloos bij te wonen, mits u zich middels de registratiebutton aanmeldt. Instructies voor deelname ontvangt u daarna per e-mail.