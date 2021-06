Machinebouwers slimmer, ‘modulairder’ en efficiënter laten werken. Met die doelstelling slaan Post en Dekker en Yellax de handen ineen. Beide bedrijven helpen oem’ers bij hun systeemarchitectuur richting smart customization dan wel configure-to-order, en begeven zich daarmee in hetzelfde speelveld. ‘Toch doen we dat ieder op een ander onderdeel’, vertelt Eric-Jan Dekker, mede-eigenaar van Post en Dekker. ‘Waar Yellax meer is gericht op industrial automation, is onze basis vooral de mechanica. We zijn dus veel eerder complementair aan elkaar dan dat we elkaars concurrenten zijn. Door onze kennis te bundelen, kunnen we ons samen richten op mechatronica. Multidisciplinair dus, waar bij steeds meer oem’ers behoefte aan is. Veel van hen hebben de pilotfase van hun route naar configure-to-order inmiddels wel gehad. Vraagstukken zijn complexer geworden, en daar springen Yellax en wij op in.’

Volgens Dekker zit de meerwaarde van de samenwerking ’m onder andere in samen versnellen voor de klant. Met een integrale werkwijze – ‘je kunt niet alles zelf’ – en in een bredere en daardoor geloofwaardige aanpak. Namens Yellax kijkt ook mede-eigenaar en algemeen directeur Theo Klaassen er zo tegenaan. ‘We brengen de besturingstechnische, elektrotechnische en mechanische views samen in één mechatronische benadering. Heel anders dan zoals het nu doorgaans verloopt, waarbij we voor een project ná elkaar werken. Of, wanneer we er wél gelijktijdig aan werken, veel rework hebben. Denk hierbij aan het ontbreken van één structuur en dezelfde taal voor de verschillende disciplines. Of aan de benodigde extra coördinatie. Juist door systeemarchitectuur multidisciplinair te benaderen, kunnen we efficiënt parallel aan elkaar aan de slag. En zorgen we er zo voor dat decomposities van beide bedrijven elkaar niet uitsluiten en onze gezamenlijke kennis wordt geborgd.’

Smart customization, modulariseren, configureren: het zijn termen waarover volgens Dekker inmiddels veel is geschreven. ‘Aan ons om die theorie behapbaar te vertalen naar de praktijk.’ Hoe dat gaat uitpakken, blijkt de komende tijd, wanneer Post en Dekker en Yellax samen aan de slag gaan voor BluePrint Automation dat verpakkingsmachines maakt. Dekker ziet ernaar uit: ‘Blueprint Automation wil hierin met ons optrekken en heeft aangeboden dat we onze ideeën toetsen aan het platform van het bedrijf. Waar dat toe leidt? Ik verwacht dat we daarover na de zomer meer kunnen vertellen.’

Waar het kort gezegd op neerkomt, vertelt Klaassen, is dat zowel Yellax als Post en Dekker nadrukkelijk kijken naar de waarde voor de klant. ‘Zelf zijn wij de afgelopen drie, vier jaar flink gegroeid, met de focus op standaardisatieprojecten. Het heeft ons gemaakt tot de kennispartner die we inmiddels zijn. Die ontwikkeling maakt dat we juist nu kunnen bijdragen aan een samenwerking als deze.’

Link-platform Smart Customization|CtO

Het nieuwe platform is een initiatief van Link Magazine en cto-experts Post & Dekker Engineers|Consultants uit Amsterdam, IPL Advies uit Eindhoven, MTA Group uit Helmond en Yellax uit IJsselstein. Afgelopen jaren werd duidelijk dat bedrijven graag over het onderwerp configure-to-order praten, maar het moeilijk vinden om een actieplan te ontwikkelen en het in praktijk te brengen. De platformpartners willen bedrijven bewust maken van de uitdagingen rond cto en kennis aanreiken.

Configure-to-order is het ontwikkelen van machines vanuit een klantgerichte gedachte: modularisering – het denken in standaardmodules – vormt de basis. Met beperkte engineering kan vervolgens vrijwel elke specifieke klantvraag efficiënt afgedekt worden. In de september uitgave publiceren wij een artikel van de tweede bijeenkomst van het Smart Customization|CtO platfom bijeenkomst bij BluePrint Automation.