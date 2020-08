Post & Dekker laat zien hoe je slimmer en sneller concepten ontwikkelt, met oog voor de risico’s

Op woensdag 12 augustus organiseert Post & Dekker een interactief webinar ‘Concept in a Month’. Hierin gaan de engineers en consultants van het bureau uit Amsterdam in op conceptontwikkeling en hoe je mogelijkheden én ontwikkelrisico’s in kaart brengt.

Post en Dekker voert regelmatig concept- of feasibility studies uit en vroeg zich af af of die niet slimmer en sneller kunnen worden uitgevoerd. Het antwoord is het ‘Concept in a Month’. In het webinar laat Post & Dekker zien hoe deze methode werkt en worden er tal van tips gegeven. Het webinar start woensdag 12 augustus om 16.00 uur en duurt ongeveer 50 minuten. Je kan meedoen aan via MSTeams.

