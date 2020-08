Populaire kunstcollectief teamLab opent digitale, interactieve kunsttentoonstelling in Utrecht

Het ‘wereldberoemde’ kunstcollectief teamLab opent zijn eerste permanente tentoonstelling in Europa op de begane grond van het ‘spraakmakende en visionaire’ vastgoedproject Wonderwoods in Utrecht, 3000 m2 ruimte voor digitale kunst van Digital Art Space Nowhere. De tentoonstelling van teamLab zal de ruimte transformeren in een ‘magische ervaring’ waarin je wordt ondergedompeld en die nooit hetzelfde is, aldus persinformatie van het collectief.

‘Nowhere is geen traditionele kunstgalerie of museum, maar brengt met behulp van technologie een nieuwe vorm van interactieve multi-sensorische kunstzinnige ervaringen, die in Europa nooit eerder is vertoond. De ruimte en faciliteiten van Nowhere zijn speciaal ontwikkeld om werken van ’s werelds meest toonaangevende kunstenaars tentoon te kunnen stellen en dit soort grootse digitale en interactieve werken als die van teamLab te faciliteren. Nowhere is vereerd dat teamLab als eerste haar werken in Utrecht tentoonstelt’, aldus het bericht.

De digitale kunstinstallaties van teamLab zorgen voor een ‘betoverende en bijna magische beleving die de grenzen tussen kunst, wetenschap, technologie en de virtuele en fysieke wereld doen vervagen’. teamLab Borderless, een ‘Digital Art Museum’ in Tokio dat enkel werk van teamLab tentoonstelt, verwelkomde afgelopen jaar 2,3 miljoen bezoekers en werd daarmee in één klap het meest bezochte single-artist museum ter wereld in het eerste jaar.

teamLab: “We zijn erg blij dat we de kans krijgen om een permanente tentoonstelling naar Nowhere te brengen. teamLab wil, met behulp van haar kunst, de relatie tussen de mens en de wereld en nieuwe percepties daarvan verkennen. Om de wereld om ons heen te kunnen begrijpen, delen we de wereld vaak in onafhankelijke eenheden met bepaalde grenzen in. teamLab streeft er juist naar deze grenzen in onze perceptie te overstijgen en de relatie tussen mensen en de wereld, en zelfs de perceptie van tijd, anders te definiëren. Onze tentoonstelling in Nowhere zal verschillende teamLab-werken bevatten, waaronder de concepten ‘Future Park’ en ‘Athletics Forest’. ‘Future Park’ is een educatief project gebaseerd op het concept ‘co-creation’, waar bezoekers met elkaar een wereld creëren. ‘Athletics Forest’ is een nieuwe ‘creatieve sportruimte’; een concept dat helpt bij het trainen van het ruimtelijk bewustzijn van de mens en het denken in driedimensionaliteit van de wereld. teamLab wil met haar werk in Nowhere een ervaring creëren waarbij het de betekenis van schoonheid en de kijk op de wereld verandert. ”

Hoog digitaal bewustzijn

Nowhere is een idee van Martijn Sanders en Jeroen van Mastrigt en is tot stand gekomen tijdens de tender Healthy Urban Quarter van de gemeente Utrecht in 2017. Jeroen van Mastrigt, founder van Nowhere legt uit: “Nederland is een land met een hoog digitaal bewustzijn en vormt daarmee een perfecte Europese basis voor digitale kunstcollectieven en tentoonstellingen. Nowhere laat een breed publiek, door middel van kunst, onze toekomst ervaren en ermee spelen en belooft daarmee een zeer waardevolle aanvulling te worden op het Nederlandse cultuur- en leisure-aanbod.”

Nowhere is gehuisvest op de begane grond van Wonderwoods, dat in 2023 wordt opgeleverd. Met meer dan 360 bomen en 9.649 struiken en planten zorgen de twee groene torens van Wonderwoods voor een nieuwe balans tussen natuur, technologie en stedelijk wonen. Jet Happel, G&S Vastgoed, de ontwikkelaar van Wonderwoods: “Op basis van onze filosofie “Serving the City” zijn wij er erg trots op om zo’n uniek concept en wereldberoemd digitaal kunstcollectief te mogen verwelkomen in Utrecht. We nodigen bezoekers van over de hele wereld uit om niet alleen te genieten van Wonderwoods als een iconisch gebouw, maar ook om zich onder te dompelen en te verdwalen in een magische speeltuin van digitale kunst. Wonderwoods zal niet alleen een boost geven aan de directe omgeving, maar ook aan de stad Utrecht.”

Digital art space Nowhere is samen met circa 14.000 m² kantoorruimte, 252 huurwoningen en faciliteiten aangekocht door a.s.r. real estate namens het ASR Dutch Mobility Office Fund en ASR Dutch Core Residential Fund.

Profielen

teamLab (2001) is een internationaal interdisciplinair kunstcollectief bestaande uit verschillende specialisten zoals kunstenaars, programmeurs, ingenieurs, CG-animatoren, wiskundigen en architecten wiens gezamenlijke praktijk zich bevindt op het pad waarin kunst, wetenschap, technologie en de natuurlijke wereld samenvloeien.

teamLab is het onderwerp geweest van talrijke tentoonstellingen op locaties wereldwijd, waaronder New York, Londen, Parijs, Singapore, Silicon Valley, Peking, Taipei en Melbourne. “Het permanente museum teamLab Borderless opende in juni 2018 in Odaiba, Tokio, en het teamLab Borderless Shanghai in het Huangpu District, Shanghai in november 2019. teamLabs Planets in Toyosu, Tokio is te zien tot eind 2022. De grootschalige permanente tentoonstellings teamLab SuperNature opende in juni 2020 in Macau. teamLab’s jaarlijkse levenswerk-expositie teamLab: A Forest Where Gods Live is te zien tot 8 november 2020 in Mifuneyama Rakuen, Takeo Hot Springs, Kyushu. De werken van het teamLab bevinden zich in de permanente collectie van de Art Gallery of New South Wales, Sydney; Art Gallery of South Australia, Adelaide; Asian Art Museum, San Francisco; Asia Society Museum, New York; Borusan Contemporary Art Collection, Istanbul; National Gallery of Victoria, Melbourne; en Amos Rex, Helsinki.