POP’HUB: winkel vol innovaties uit het Rijk van Nijmegen

Multisensor apparaat Helmet Device for Saving Lives van Castodian geeft motorrijders continu informatie over de staat van hun helm en alarmeert hulpdiensten bij een ongeluk. AgencyX zette een Street Safari in elkaar met behulp van augmented reality. Een slim algoritme en artificial intelligence reproduceert schilderen van Van Gogh, maar dan inclusief levensecht reliëf. In kraanwater kunnen allerlei kleuren geprojecteerd worden, voor de lol, maar ook om de gebruikers een indicatie van de kwaliteit te geven.

Fysieke winkel

Dit soort innovaties is sinds kort middenin het centrum van Nijmegen in POP’HUB bij elkaar gebracht. In POP’HUB halverwege de Marikenstraat kunnen bedrijven uit de regio innovatieve en disruptieve producten en diensten presenteren. Start-ups toetsen hun ideeën en potentiële partners komen elkaar tegen. De aanjagers van StartUp Nijmegen hebben het bedacht. Loop rond en kom op ideeën waar je in eerste instantie niet naar zocht.

De winkel is net na de zomer geopend met hulp van het Ondernemersfonds Nijmegen, de gemeente Nijmegen en vastgoedorganisatie CBRE.