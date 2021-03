In deze eerste podcast over digitale transformatie gaat senior researcher Bart Wernaart in gesprek met Senior Vice President and CIO van ASML René Botter. Wat betekent digitale transformatie voor het bedrijfsmodel van ASML en de strategie? Hoe geeft ASML sturing aan digitale transformatie, wat zijn de steeds snellere en wellicht ook ingrijpendere technologische ontwikkelingen en de mogelijke invloed van de corona-crisis hierop? Hoe hangt nieuwe technologie bovendien samen met ethische vraagstukken en wat is de visie van ASML hierop?

Tenslotte deelt René Botter zijn visie op de toekomst van digitale transformatie: wat betekent dit voor het onderwijs en onze studenten, die binnen enkele jaren de economische arbeidsmarkt in deze regio willen betreden en wat is zijn advies aan startups, scaleups en MKB in de Brainport regio? Een ding is zeker: de unieke skills van een nieuwe generatie studenten en hun manier van kijken naar de wereld is iets om goed naar te luisteren, zeker binnen een grote organisatie als ASML!