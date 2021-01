Begin 2021 lanceert Plymovent het online platform MyPlymovent.com. Dat is in samenwerking met Protonic ontwikkeld voor centrale filterinstallaties die zijn uitgerust met het ControlPro-besturingssysteem. Het nieuwe portal toont de status van machines, bevat een supportfunctie voor hulp op afstand en biedt historisch inzicht in de prestaties van filterunits en eventuele trends. STV Las- en snijtechniek in Amsterdam, al jarenlang dealer van Plymovent, rust zijn nieuwe eXperience Center uit met de ControlPro om klanten de genoemde voordelen te laten ervaren.

– ‘We hebben een open, transparante en simpele besturing gecreëerd.’

– ‘Het portal heeft nu een interface waarin je een volledig machinepark aan afzuiginstallaties kunt beheren.’

– ‘Problemen worden gelogd om op afstand de oorzaak te achterhalen.’

– ‘Je krijgt daadwerkelijk een centrale bediening.’

Plymovent en Protonic vervolgen samenwerking met portal voor filtratiesystemen

STV, groothandel in totaaloplossingen voor las- en snijtechniek, verhuist half januari naar een nieuwe locatie aan de Radarweg 14, eveneens in Amsterdam. Het beoogde pand is inmiddels verbouwd en de eerste contouren van het nieuwe eXperience Center zijn zichtbaar. ‘Daar kunnen wij alle lasapparatuur testen en belangrijker, onze klanten ook. En als er nieuwe apparatuur is, wil ik die zo snel mogelijk hebben om aan klanten te laten zien’, aldus STV-dga Bart Stuurman, die de overstap van een winkel naar een eXperience Center een logische stap vooruit noemt. ‘Sinds 2010 groeien de verkopen op ons online platform en verschuift de klantvraag meer naar oplossingen en beleving.’

‘In één oogopslag zie je of alle machines goed werken’

STV is al twintig jaar dealer van Plymovent, dat producten, systemen en diensten levert aan de metaalverwerkende industrie voor de afzuiging en filtratie van las- en snijrook, slijpstof, olienevel en uitlaatgassen van auto’s. Dus was het een logische keuze Plymovent te betrekken bij de inrichting van het eXperience Center. Daar staan inmiddels zes werkstations voor uiteenlopende lasprocessen, van MIG- en TIG-lassen tot elektrodelassen, en verder een watertafel met een plasmasnijder en een box voor slijpdemonstraties van verschillende slijpschijven. Alle werkstations zijn aangesloten op één centrale lasrookafzuiginstallatie, hoog boven in de hal, die voorzien is van zes filterelementen en een geïntegreerde ventilator.

Open en transparant

De aansturing van de lasrookafzuiginstallatie wordt geregeld door de ControlPro, een besturingssysteem dat Plymovent vier jaar geleden ontwikkelde in samenwerking met Protonic in Zwaag, dat maatwerk elektronica voor de machine- en apparatenbouw ontwikkelt en produceert. ‘De besturing van een filterunit was tot dan toe heel erg complex, je had specialistische kennis nodig om er goed mee om te kunnen gaan. Met de ControlPro hebben we een open, transparante en simpele besturing gecreëerd, zodat iedereen onze installaties kan bedienen’, zegt Jeroen Crezee, manager research & development bij Plymovent. In 2017 werd het systeem geïntroduceerd en daarna door beide bedrijven doorontwikkeld.

Crezee: ‘Al in een vroeg ontwikkelstadium van de ControlPro hebben we voorbereidingen getroffen om het systeem met internet te kunnen verbinden, omdat de koppeling naar een cloudplatform onderdeel van onze visie was.’ Inmiddels legt Plymovent de laatste hand aan het portal zelf, dat begin 2021 zal worden geïntroduceerd. Bij installaties met de huidige ControlPro, waarvan Plymovent er ruim achthonderd verkocht heeft, kan de portalfunctie worden aangezet via een software-update.

Drie speerpunten

Bij de ontwikkeling van zowel de ControlPro als het portal stonden drie speerpunten centraal: simpliciteit, inzicht en connected, om zo data te ontsluiten op andere plekken dan bij de machine zelf. ‘De eerste versie werkte nog met een web-interface, waarbij je op je computer een mirror kunt openen van de interface van een ControlPro. Dat is niet heel praktisch als je vijf, tien of twintig machines hebt. Daarom heeft het portal nu een interface waarin je een volledig machinepark aan afzuiginstallaties kunt beheren’, verklaart Crezee.

De uitdaging voor Protonic was om de data vanuit de ControlPro via de juiste protocollen richting de cloud te ontsluiten. ‘Ik kijk ook naar toekomstige ontwikkelingen, daar moet ik in de software al rekening mee houden’, aldus Michiel de Bruin, mededirecteur bij Protonic. ‘Soms wil je bijvoorbeeld delen van de besturing kunnen overnemen. Zodat iemand via een Google-agenda kan bepalen dat van acht tot vijf iets aan moet en daarna uit. Daar hebben we protocollen voor ontwikkeld. Je moet ook goed nadenken over de langere termijn, zo is nu al geconfigureerd dat problemen gelogd worden om op afstand te kunnen achterhalen waar de oorzaak zit.’ Ook was Protonic een belangrijke partner voor Plymovent bij het opzetten van een structuur voor de back-end, die zowel robuust, veilig als toekomstbestendig moest worden.

Eyeopeners

De innovatie vergde veel overleg en samenwerking. De Bruin: ‘Ik kan heel veel scenario’s schetsen en use cases schrijven, maar je kunt nooit alles op je netvlies hebben. Dan is het plezierig dat Plymovent als klant je confronteert met zaken waar wij niet aan gedacht hebben. Zaken die voor diezelfde klant heel logisch, maar voor ons eyeopeners zijn.’ Protonic op zijn beurt zorgt dat het systeem robuust en qua cybersecurity goed voorbereid is. ‘Je kunt wel producten in de cloud hangen, maar als die gehackt worden en van daaruit het netwerk van je klant besmetten of tags uitvoeren vanaf jouw ControlPro, dan wordt je dat niet in dank afgenomen’, stelt De Bruin. ‘Dus mag er alleen software op draaien die jij hebt vrijgegeven. En gaan nieuwe berichten eerst in een soort blackbox om getekend te worden, voor ze naar de server gaan. Het functionele stuk kunnen we binnen een dag regelen, maar het configureren, veilig en robuust maken, daar komt veel meer bij kijken.’

Werkelijk centraal

Met de combinatie van de ControlPro en het nieuwe portal kan de klant zijn machinepark – in één hal of verspreid over de wereld – via één interface bedienen en systemen monitoren. Hiertoe gaat hij naar MyPlymovent.com en logt hij in, waarna een overzicht alle machines van zijn fabriek toont. ‘In één oogopslag zie je of ze allemaal goed werken of je actie moet ondernemen omdat er met een machine iets aan de hand is’, vertelt Crezee. ‘Ook als je bepaalde instellingen wilt veranderen, bijvoorbeeld omdat je maandag een uur eerder wilt beginnen, kun je dat met één aanpassing op al die machines doorvoeren. Je krijgt dus daadwerkelijk een centrale bediening.’

Verder staat een supportfunctie de klant terzijde voor het geval hij bij een alarm of waarschuwing niet weet wat hij moet doen. ‘Dan kan hij tijdelijk een dealer of technical supportafdeling laten meekijken met zijn systeem om het probleem op te lossen. En vervolgens deze remote sessie weer afsluiten, daar heb je als klant dus alle controle over.’ Een ander voordeel van de portalversie van ControlPro is dat deze de klant historisch inzicht biedt in de prestaties van de machine en eventuele trends of patronen. ‘Denk aan de actuele druk van de filterelementen, het toerental van de ventilator en het energieverbruik.’

Punten scoren

Stuurman wil in het eXperience Center van STV klanten het gemak van het centrale afzuigsysteem van Plymovent demonstreren. ‘Zelf hebben we er inmiddels de nodige laswerkzaamheden mee uitgevoerd, straks gaat het hier dagelijks draaien. Mensen kennen de mobiele units wel, maar met dit systeem heb je veel minder onderdelen dan wanneer je allemaal losse armen ophangt.’ Een ander argument waarmee Stuurman klanten hoopt te overtuigen, is het feit dat de ControlPro realtime inzicht biedt. ‘Als een arm opengaat, valt de druk weg in het systeem. Op het ControlPro-scherm kun je dan zien naar welk setpoint het toe moet werken, hoeveel kW het verbruikt. En ook wat je bespaart aan stroom, want de motor gebruikt nooit meer energie dan nodig.’ En de service zou wel eens de doorslag kunnen geven voor klanten. ‘Verkopen kan iedereen, maar als je de juiste tools hebt om calamiteiten goed op te lossen voor de klant, dan scoor je punten.’

Protonic optimaliseert besturing eigen machinelijn

Om producten zo modulair mogelijk te kunnen produceren, werkt Protonic sinds kort met een nieuw zelf ontwikkeld MES-systeem (manufacturing execution system) voor het eigen productiepark. ‘Ik wilde machines met elkaar kunnen laten communiceren en dat zelf aansturen, want dat is het allerbelangrijkste’, vertelt Michiel de Bruin. ‘Als je alles van één merk koopt, kunnen ze onderling praten, anders niet. Dus heb ik samen met techneuten van al onze toeleveranciers de mogelijkheden bekeken.’ Uiteindelijk koos Protonic voor vervanging van de hele SMD-lijn met onderdelen van verschillende merken die via het MES-systeem met elkaar kunnen praten. Dit tot de transportsystemen aan toe, die nog makkelijk tien jaar hadden mee gekund. ‘Nu scan ik iets in en alles wordt ingesteld, de machine weet welke software hij moet laden, hij vertelt de operator welke handeling hij moet uitvoeren. En dat kun je ook checken. Pas bij de juiste pasta, de juiste rateldruk en het juiste stencil geeft hij de machine vrij’, aldus De Bruin. ‘Ook kun je bij het wisselen van een reel componenten de AOI (Automatische Optische Inspectie, red.) extra laten uitvoeren op die betreffende component.’

Het nieuwe MES-systeem biedt Protonic meer flexibiliteit in het productieproces. ‘De vraag van twee verschillende klanten kan tot 50 of zelfs 90 procent van de productie hetzelfde zijn en dan pas gesplitst worden. Eerder zouden die orders apart worden opgepakt, nu komen de onderdelen gewoon aan en beslis ik pas op het laatste moment voor welke klant ik ze ga inzetten. Als de ene klant dan minder hard loopt dan de andere, kan ik sneller schakelen’, verklaart De Bruin. Niet onbelangrijk in een markt waar niemand meer voorraad wil hebben. ‘Just in time is heel leuk, maar werkt alleen als íemand voorraad heeft. Met ons nieuwe systeem kan ik dat op een andere manier oplossen, ook omdat we producten zelf ontwikkelen en die zo modulair mogelijk kunnen maken.’