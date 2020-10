De Semiconductor Industry Association (SIA) en het Semiconductor Research Corporation (SRC) hebben een voorproefje vrijgegeven van hun “Decadal Plan for Semiconductors”, een rapport waarin de prioriteiten van het chiponderzoek en de financiering in het komende decennium worden geschetst en dat moet helpen om de Amerikaanse halfgeleidertechnologie en de positie te versterken in opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, quantum computing en geavanceerde draadloze communicatie. In het plan wordt verzocht om een jaarlijkse federale investering van $3.4 miljard de komende tien jaar in deze deze vijf gebieden.

De “federale overheid en de investeringen van de particuliere sector in halfgeleider-O&O hebben het snelle tempo van de innovatie in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie aangezwengeld, waardoor de enorme groei in de hele Amerikaanse en wereldeconomie wordt gestimuleerd”, aldus John Neuffer, voorzitter van de SIA en CEO. “Nu we een nieuw tijdperk ingaan, is echter een hernieuwde focus op publiek-private onderzoekspartnerschappen noodzakelijk om de seismische verschuivingen aan te pakken waarmee de chiptechnologie te maken krijgt. De federale overheid moet ambitieus investeren in halfgeleideronderzoek om Amerika aan de top te houden op het gebied van halfgeleiders en de spelveranderende toekomstige technologieën die zij mogelijk maken”.

Leiderspositie versterken

De voorgestelde extra federale investering van het Decadal Plan van $3,4 miljard per jaar zou de globale leiderspositie van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie versterken, $161 miljard toevoegen aan het Amerikaanse BBP, en een half miljoen Amerikaanse banen creëren in de komende 10 jaar, volgens de bevindingen van een eerdere SIA-studie. Het Decadal Plan doet specifieke aanbevelingen over hoe deze verhoogde financiering moet worden toegewezen, waarbij de volgende seismische verschuivingen worden geïdentificeerd die een hernieuwde focus op halfgeleideronderzoek vereisen:

Smart Sensing: Fundamentele doorbraken in analoge hardware zijn nodig om slimmere wereldmachine-interfaces te genereren die kunnen aanvoelen, waarnemen en redeneren.

Geheugen en opslag: De groei van de vraag naar geheugen zal het wereldwijde aanbod van silicium overstijgen, wat mogelijkheden biedt voor radicaal nieuwe geheugen- en opslagoplossingen.

Communicatie: Altijd beschikbare communicatie vereist nieuwe onderzoeksrichtingen die de onbalans van de communicatiecapaciteit ten opzichte van de gegevensgeneratiesnelheid aanpakken.

Beveiliging: Doorbraken in het hardware-onderzoek zijn nodig om nieuwe veiligheidsuitdagingen in sterk onderling verbonden systemen en kunstmatige intelligentie aan te pakken.

Energie-efficiëntie: De steeds toenemende vraag naar energie voor computers brengt nieuwe risico’s met zich mee, terwijl nieuwe computerparadigma’s mogelijkheden bieden met een drastisch verbeterde energie-efficiëntie.

Potentieel omzetten in realiteit

“De toekomst biedt onbeperkte mogelijkheden voor halfgeleidertechnologie, met opkomende toepassingen zoals kunstmatige intelligentie, quantum computing en geavanceerde draadloze technologieën die een onberekenbaar maatschappelijk voordeel beloven”, aldus Dr. Todd Younkin, SRC-directeur en CEO. “Het Decadal Plan biedt een blauwdruk voor hoe we dit potentieel kunnen omzetten in een realiteit. Door samen te werken kunnen we de halfgeleidertechnologie een impuls geven om deze sterk en concurrerend te houden en op het puntje van de innovatie te blijven staan”.

Het volledige Decadal Plan zal in december 2020 worden gepubliceerd. SIA en SRC zullen een virtuele workshop organiseren die samenvalt met de publicatie van het volledige rapport.