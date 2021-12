Veel grote bedrijven kijken nu nog de kat uit de boom als het gaat om gerecycled plastic. Ze willen het wel gebruiken, maar alleen als het zonder enige inspanning nieuw plastic kan vervangen in hun bestaande productieprocessen. Kleine afnemers zijn vaak wel geïnteresseerd om gezamenlijk te ontwikkelen. “Er zijn ontwerpers die juist graag van ons plastic willen afnemen, omdat er verschillende kleuren of tinten in het recyclaat zitten. Maar we hebben nog geen product gevonden waarin dat aspect belangrijk is en waar tegelijkertijd hele grote volumes in omgaan. Want dat zou zo mooi zijn. Dat imperfectie in de verpakkingsindustrie wordt beloond. Nu maken we juist kosten om plastics zo perfect mogelijk te laten zijn, zodat je niet ziet dat het gerecycled is. Dat zou ik graag anders zien“, besluit Vandehoek. Bron ABNAMRO