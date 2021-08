PlantLab is gespecialiseerd in technologie voor innovatieve stadslandbouw, de duurzame voedselvoorzieningsketen van de toekomst. Het bedrijf is opgericht in 2010 in ‘s-Hertogenbosch met als doel de productie van voedsel voor onze planeet te optimaliseren. In de afgelopen 10 jaar heeft het bedrijf € 50 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van technologie die het mogelijk maakt om gezonde, verse groenten te telen die dagelijks dicht bij de consument worden geoogst, waar ook ter wereld. Deze gewassen worden op een duurzame en milieuvriendelijke manier geteeld zonder het gebruik van pesticiden en verminderen tegelijkertijd het waterverbruik tot een absoluut minimum. Er kunnen genoeg gewassen worden geteeld op een gebied dat niet groter is dan twee voetbalvelden om een stad van 100.000 inwoners elke dag van 200 gram verse groenten te voorzien. Omdat de nieuwe technologie wereldwijd kan worden geïmplementeerd, kunnen we de traditionele toeleveringsketen radicaal verkorten. De voordelen zijn onder meer: superieure productkwaliteit, langere houdbaarheid, minder voedselverspilling en minimale CO2-uitstoot of problemen in verband met transport over lange afstand. PlantLab wil haar technologie voor iedereen toegankelijk maken en zo smaakvolle, verse en duurzaam geteelde producten voor iedereen binnen handbereik brengen.