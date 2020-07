Pim Kat, Technobis: ‘Het is cruciaal voor hele fotonica-value chain dat Smart Photonics 20 miljoen goed besteedt’

Eerder deze week werd bekend dat het kabinet €20 miljoen euro uittrekt om het Eindhovense hightechbedrijf Smart Photonics voor Nederland te behouden. Het bedrijf, dat fotonische chips produceert, dreigde in buitenlandse, Aziatische handen te vallen. De directe overheidsinvestering was nodig omdat er geen Europese investeerders te vinden waren. Dat terwijl er wel dringend geld nodig was voor het uitbreiden van de productiecapaciteit. Pim Kat, cto en oprichter van Technobis, ontwikkelaar en fabrikant van unieke meetsystemen gebaseerd op geïntegreerde fotonische chips met toepassingen in onder meer medische instrumenten, precisiemachines en vliegtuigen, ondervond vorig jaar dezelfde problemen.

Om de stap van r&d en prototyping naar grootschalige productie te zetten had zijn onderneming een kapitaalinjectie nodig. Daarvoor werd uiteindelijk, met veel moeite en na 3,5 jaar zoeken het Nederlandse Active Capital Company gevonden dat de meerderheid van de aandelen Technobis van Kat overnam, die zelf ook nog weer herinvesteerde. Active Capital Company is naast kapitaalverstrekker aan boord gekomen om de Alkmaarse onderneming ‘dagdagelijks te ondersteunen in het opschalen van de hard groeiende onderneming’. Over de terughoudendheid van passieve investeerders verklaart Kat: ‘We zijn te early stage, investeerders die niet zelf de handen uit de mouwen steken zijn niet comfortabel genoeg met kapitale investeringen in een opkomende high tech sector waar een lange adem nodig is’.

Keuzes Smart Photonics cruciaal

De twintig miljoen euro is voor een foundry (productieplant, red.) niet echt veel geld, vindt Kat. ‘Dus zal Smart Photonics keuzes moeten maken. Ik ben er van overtuigd dat deze investering cruciaal is voor het opschalende geïntegreerde fotonica ecosysteem. Het is van belang voor de hele value chain dat Smart Photonics slaagt het geld op de juiste manier te investeren en op grote schaal en efficiënt fotonische chips te produceren.’

Geen garantie dat het Nederlands blijft

Vanuit Azië komt er veel meer investeringsbereidheid. Vorig jaar, bij de bekendmaking van de overname door Active Capital Company, vertelde Kat blij te zijn dat Technobis Nederlands bleef. Echter: ‘Natuurlijk zijn er geen garanties dat het Nederlands blijft. Als we over vijf jaar een omzet 150 miljoen behalen, wordt Technobis natuurlijk interessant voor heel veel buitenlandse partijen met een diepe portemonnee. Vooral productie in grote getallen zal op termijn niet in Nederland blijven, maar de IP ( (intellectueel eigendom, red.) die in Nederland wordt opgebouwd en de ontwikkeling kunnen we waarschijnlijk wel hier houden.’