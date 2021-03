Journalisten uit een kleine twintig landen wereldwijd haakten begin dit jaar aan bij de online presentatie van myPNOZ van Pilz. Klanten kunnen voortaan met de myPNOZ Creator snel en goed veiligheidsrelais exact aan de hand van hun wensen en eisen samenstellen. Een nieuwe mijlpaal in de wereld van digitalisering, aldus de mondiale aanbieder van producten, systemen en diensten voor automatiseringstechniek.

‘Industrie 4.0 is een visie, niet een project met een exact begin- en eindpunt’

‘Je kunt investeren in allerlei technologie, maar de houding en motivatie van je medewerkers kun je niet kopen. Als de mensen in je bedrijf bereid zijn om mee op reis te gaan, dan pas gaat een transitie werken.’ Aldus Susanne Kunschert, managing partner van Pilz tijdens de presentatie. Ze doelt vanzelfsprekend op de digitale transitie die gaande is in de industrie. Die is volgens haar tot nog toe maar deels geslaagd. En dat is niet erg: ‘Industrie 4.0 is een visie, niet een project met een exact begin- en eindpunt. Het duurt vast nog wel even, maar bedrijven kijken daadwerkelijk steeds meer naar totale processen en denken meer en meer in termen van systemen en businessmodellen en niet enkel in losse producten en hardware.’ In de afgelopen jaren is zichtbaar geworden dat automatisering het niet compleet overneemt op de werkvloer: mens en machine werken juist steeds meer en steeds efficiënter samen.

Als je naar Gartners Hype Cycle kijkt, zitten we volgens de Pilz-topvrouw in de fase van Slope of Enlightenment, de weg omhoog naar de fase van productiviteit. ‘We weten meer dan ooit wat nodig is, wat gevraagd wordt in de industriële keten.’ Twee aspecten zijn volgens Susanne Kunschert cruciaal in Industrie 4.0: die verdergaande digitalisering, waarbij IT, engineering en automatiseringstechnologie samen optrekken. Plus een uitgesproken agile manier van werken: het gaat niet per se om méér mensen in je organisatie, maar vooral om mensen die slimmer werken. Partijen in het eigen bedrijf en in de keten moeten nauw en gericht samenwerken. En dat is wat ze bij Pilz ook doen, wat myPNOZ heeft opgeleverd.

Intuïtief

Een veiligheidsrelais bewaakt veiligheidsfuncties waaronder stilstand, noodstop, veiligheidsdeur, lichtschermen, lichtroosters, tweehandenbediening, toerental en vrijgaveschakelaar. Klanten kunnen voortaan online via de myPNOZ Creator precies hun gewenste veiligheidsrelais samenstellen. Dat gaat heel intuïtief en met veel ondersteuning van de software. Voor het aanmaken van een bestelling is nauwelijks programmeerkennis nodig. Zo’n relais op maat bestaat uiteindelijk uit een hoofdmodule met maximaal acht vrij te combineren uitbreidingsmodules.

De klant kan in de myPNOZ Creator via een simulatie meteen controleren of zijn schakeling of veiligheidsontwerp voldoet. Dat voorkomt fouten en teleurstellingen en versnelt de ingebruikname. Heeft de klant zijn order met alle gewenste specificaties geplaatst, dan gaat die order direct door naar de productieafdeling van Pilz. Om zo rap mogelijk te kunnen leveren, kiest Pilz voor decentralisatie: de dichtstbijzijnde productielocatie voert de order uit. Of het gewenste relais wordt op de meest geëigende Pilz-locatie uit halffabricaten geconfigureerd.

Na een stevige eindtest gaat het product op weg naar de klant. Die krijgt een kant-en-klaar systeem dat makkelijk te integreren is in zijn machine. Zo zijn klantspecifieke oplossingen mogelijk in batchgrootte 1. ‘Voor onze myPNOZ hebben wij niet alleen nieuwe relaishardware ontwikkeld. Ook de manier van werken, zowel bij ons als bij de klant, is compleet anders. Wij vinden de wereld van veilige automatisering niet opnieuw uit, maar wij geven haar wel anders vorm’, stelt Thomas Pilz, die samen met Susanne Kunschert de directie vormt.

Co-creatie IT en OT

Alle mogelijke disciplines van Pilz hebben samen het nieuwe modulaire veiligheidsrelais myPNOZ ontwikkeld. De myPNOZ Creator is er alleen gekomen door brede co-creatie in het bedrijf, benadrukt Harald Wessels, vice president product management, tijdens de wereldwijde presentatie. Wie zo’n systeem wil introduceren op de markt, heeft al zijn IT- en OT-expertise en ervaring nodig. ‘Het daagt alle processen in een bedrijf uit. Van orderintake en ontwerp, tot productie, logistiek en facturering. myPNOZ is een productcatalogus, keuzetool en engineeringsplatform ineen. Dit nieuwe modulaire veiligheidsrelais van Pilz dicht het gat tussen onze klassieke veiligheidsrelais en ons veiligheidssysteem PNOZmulti voor meerdere veiligheidsfuncties ineen.’

Familiebedrijf Pilz

De Pilz Groep is een mondiaal aanbieder van producten, systemen en diensten voor veiligheids- en automatiseringstechniek. Het familiebedrijf (2.500 medewerkers) heeft zijn hoofdkantoor in Ostfildern bij Stuttgart en telt wereldwijd 42 dochterondernemingen en vestingen. Pilz werd ruim zeventig jaar geleden opgericht als glasblazerij voor medisch-technische apparaten en ontwikkelde zich in de jaren zestig tot aanbieder van elektronische controle- en bewakingsapparaten en geheugenprogrammeerbare besturingsapparaten. in 1987 kwam het met het eerste noodstoprelais PNOZ (Pilz-NOT-AUS-Zwangsgeführt). PNOZ groeide al snel uit tot het meest gebruikte veiligheidsrelais in de wereld.