Pilotstudies: plaswekker en programma bekkenbodemtraining Lifesense sorteren gewenste effecten

De Lifesense Group (LSG) heeft de resultaten bekend gemaakt van hun nieuwste internationale pilotstudie van haar oplossingen Carin en Oopsie Helden. Carin is een bekkenbodemtraining app en sensor voor vrouwen en blijkt bij slechts tien minuten trainen per dag al grote positieve effecten te hebben. De Oopsie Heroes plaswekker voor kinderen blijkt vooral waardevol voor zorgprofessionals, om bedplaspatronen te analyseren.

Over de Carin Pilot studie

Carin helpt vrouwen hun bekkenbodemspieren te versterken en te herstellen van urineverlies door het volgen van een trainingsprogramma. Aan de studie namen 115 vrouwen deel tussen 25-70 jaar oud die leden aan urinaire stress incontinentie, met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar. Tijdens deze pilotstudie werd de Carin bekkenbodem bekkenbodem wearable voor vrouwen gebruikt, om urinegegevens te verzamelen gedurende een trainingsperiode van acht weken. Tijdens de Carin pilot studies, herstelde 72% van de vrouwen volledig, en 28% zag meer dan 50% verbetering. Voor deze studie hebben we geprofiteerd van Carin’s app en database tracking systeem dat de correlaties tussen de frequentie van lichaamsbeweging en de gewenste positieve resultaten. Van deze 72% van de vrouwen trainden dagelijks terwijl 28% van de vrouwen om de vier dagen oefenden. Op basis van de gegevens verzameld door de Carin ehealth oplossing kunnen we concluderen dat slechts tien minuten bewegen per dag een grote positieve invloed kan hebben op de resultaten van het welzijn.

Over de Oopsie Heroes pilotstudie

Oopsie Heroes is een plaswekker voor kinderen. Het product bestaat uit een kleine sensor die gemakkelijk kan worden bevestigd aan elk paar ondergoed of pyjamabroek broek. s Nachts, wanneer een kind een van die “Oepsie momenten” heeft, zal de sensor een onschuldig, op audio gebaseerd signaal naar het mobiele apparaat met de OH app. De app zal het kind dan wekken met een alarm zodat hij of zij naar het toilet kan gaan.

Het doel van het onderzoek was om de effectiviteit aan te tonen van het gebruik van het Oopsie Heroes Bedplassen Alarm systeem om gegevens over bedplassen vast te leggen. Dit was gebaseerd op 2.421 gegevens van kinderen, in de leeftijd van 6-12 jaar, die last hadden van hardnekkig bedplassen. Dit is een frustrerend en gênant voor zowel kinderen als ouders. Bedplassen komt ongeveer twee keer zo vaak voor bij jongens dan bij meisjes. De Oopsie Heroes plaswekker toont aan dat het een effectief systeem is om:

1. Discreet gegevens te verzamelen over bedplassen

2. Een overzicht te geven van gebeurtenissen aan ouders/verzorgers

3. Kinderen te helpen op tijd wakker te worden na een bedplasgebeurtenis.

Dit systeem kan vooral waardevol zijn voor professionals in de gezondheidszorg en ouders die geïnteresseerd zijn in inzicht in het bedplaspatroon van hun patiënt/kind. V

“We zijn blij dat onze eHealth technologieën gezinnen kunnen helpen beter en sneller te herstellen van hun aandoening; en we zijn er trots op dat we hebben samengewerkt met internationale gezondheidsprofessionals om benadrukken wat er binnen eHealth kan worden gedaan”, aldus Valer Pop, ceo van LSG.

Internationale samenwerking

De uitkomsten van de pilots zijn het resultaat van een internationale samenwerking tussen LSG en het Luigi Sacco Ziekenhuis (Italië), Vrouwenkliniek LUNA (Japan), BioLife (Australië), NUH (Singapore), CBC (Japan), LSG Japan, I.A.C.E.R (Italië) en Perugia University Hospital (Italië). Deze werden op ICS gepresenteerd aan urologen, fysiotherapeuten en andere bekkenbodem-specialisten. Met meer dan 3.000 leden is de ICS (International Continence Society) een bloeiende vereniging van Urologen, Uro-gynaecologen, Fysiotherapeuten, Verpleegkundigen en Onderzoekswetenschappers met een focus op continentie en bekkenbodem aandoeningen. Sinds 1971 heeft de International Continence Society (ICS) multidisciplinair onderzoek en onderwijs op het gebied van continentie op wereldwijde schaal ICS jaarlijkse bijeenkomst en het tijdschrift Neurourology and Urodynamics.