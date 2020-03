Pieter Six Nieuwe CEO Led Technology Company Seaborough

Pieter Six is aangesteld als CEO van Seaborough. Het bedrijf heeft zich een aantal jaren gericht op het ontwikkelen van impactvolle en baanbrekende LED-technologieën. Het bedrijf is nu klaar om deze op de markt te brengen. Six heeft een achtergrond in de LED-industrie en bekleedde verschillende functies, waaronder Chief Commercial Officer. Dit maakt hem de juiste persoon om met Seaborough de volgende stap te zetten.

Voordat hij bij Seaborough kwam, werkte hij als Chief Commercial Officer voor Ellipz Smart Solutions, een bedrijf dat datacommunicatie via licht mogelijk maakt. Dit heet LiFi, wat staat voor Light Fidelity.

Led-tl die werkt op 99,9% van alle armaturen

Seaborough ontwikkelt hoogwaardige LED-technologieën. Zo heeft het bedrijf onder de naam OneTled een led-tl-buis ontworpen, die werkt op 99,9% van alle armaturen en ballasten.

Technologie voor warmer wit LED-licht

Een andere innovatieve technologie waaraan wordt gewerkt, is EuroLED: een nieuwe manier om lichtgevende materialen op nanoschaal te ontwerpen. Deze technologie kan worden gebruikt om een ​​nieuw red-emitting materiaal te ontwikkelen voor warmer wit LED-licht. Dit resulteert in 15 tot 20% hogere efficiëntie, terwijl tegelijkertijd een hoge kleurkwaliteit behouden blijft. In 2018 ontving het EuroLED-programma van Seaborough een Europese Eurostars-subsidie ​​binnen het Horizon2020-kader in een consortium met onderzoeksinstellingen Fraunhofer CAN, FGK en het Duitse bedrijf MyBiotech.

Onderzoek naar gezond licht

Seaborough doet ook onderzoek naar verlichtingstechnieken voor medische en gezondheidsdoeleinden. Seaborough ontwikkelt momenteel een lichttechnologie gericht op fotobiomodulatie. Deze vorm van licht- en energielevering leidt tot pijnverlichting, snellere genezing en herstel, meer energie en een sterker immuunsysteem. De verlichtingsindustrie volgt de ontwikkelingen op de voet.

CEO Pieter Six zal de reikwijdte van het bedrijf verder verleggen naar marktintroducties, hoewel Research & Development bij Seaborough altijd een grote rol zal spelen.