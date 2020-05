Met een verwachte substantiële omzetdaling in de maand mei kan Quadient in Drachten gelukkig gebruik maken van rijkssteun. Terwijl de levering van automatische inpakmachines lastig is, neemt de belangstelling ernaar met sprongen toe. Vooral bij e-commerce bedrijven. Die draaien deze periode op volle toeren. Een nadeel. ,,Zulke kapitaalgoederen verkoop je nu eenmaal moeilijk over de telefoon.’’

De orderportefeuille is nog gevuld, dus de productie gaat voorlopig gewoon door. ,,De Modex in Atlanta is de laatste beurs waar we geweest zijn. Net voor de lockdown in Amerika. Daar hebben we flink uitgepakt met demonstraties. We zien daar veel leads uit komen, maar het probleem is om ze op te volgen. We kunnen nergens heen en ook niemand uitnodigen’’, vertelt Piet Fellinger, Purchasing Director bij Quadient, enigszins teleurgesteld. Wat hij kan doet hij. Online meetings, e-demo’s en documentatie sturen. ,,Met dit soort producten ben je genoodzaakt fysiek contact te hebben en demonstraties te geven.’’ Dat zit er voorlopig niet in. De behoefte is echter groot. ,,E-commerce is booming, zeker op dit moment. Het is lastig om mensen te krijgen, dus alles wat je kunt automatiseren is bevorderlijk.’’ Fellinger ziet dan ook vooral uitstel van de verkoop. ,,Als de maatregelen straks versoepelen komt de markt weer opgang en verwachten we de leads te kunnen binnenhalen.’’

Vlaggenschip

Geen gekke gedachte als je weet dat het nieuwe vlaggenschip van Quadient, de CVP Everest, maar liefst 1.000 verpakkingen per uur verwerkt. Het dubbele van de vorige versie. ,,De lancering van de machine stond ook gepland op de Logistica beurs in Duitsland. Die is vanwege Covid-19 geanuleerd. Nu moeten we ons product op een andere manier onder de aandacht brengen.’’ Laat dat maar over aan de marketeers, die met een brede campagne in verschillende landen de nieuwe machine bekend maken. Juist in deze omstandigheden kunnen veel bedrijven deze automatisering goed gebruiken. Fellinger helpt de aanschaf met huur- en leaseovereenkomsten. ,,Iedereen let in deze tijd op zijn cashflow . Zo helpen wij klanten hun beslismoment voor aanschaf te vervroegen.’

Quarantaine

Machines die klaar zijn worden gewoon afgeleverd. De logistiek verloopt net als anders. Problemen ontstaan pas bij de aflevering en installatie op locatie. Zeker in Amerika. ,,Sommige staten komen we alleen binnen als onze mensen eerst twee weken in quarantaine zitten. Een installatie duurt normaal gesproken twee tot drie dagen. Met quarantaine erbij moeten we de monteurs veel te lang missen. Zo’n installatie wordt dus verschoven.’’ Van staat tot staat zijn de regels in Amerika anders. Dat vraagt om flexibiliteit van de medewerkers, maar ook van de klanten. ,,Gelukkig zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, dus iedereen denkt in oplossingen.’’

Petje af

Vanaf volgende maand moet de machinebouwer gebruik maken van de NOW. Een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven van wie de omzet met minimaal 20 procent daalt. ,,Onze uitval is in de maand mei substantieel. We willen mensen doorbetalen en daarna gewoon weer aan de gang. Onze medewerkers zijn ons kapitaal, die willen we niet verliezen.’’ Daarom is Fellinger blij met de overheidsmaatregelen. ,,Het kabinet handelt slagvaardig. Petje af voor de overheid.’’

Bloemetje

Dat personeel belangrijk is blijkt ook uit de goede zorgen. ,,Iedereen moet in een veilige omgeving kunnen werken en thuis faciliteren we in alle activiteiten die onze medewerkers doen.’’ Dat wordt dan ook positief ontvangen. ,,Net als het bosje bloemen met Pasen. Dat is natuurlijk een aardigheidje, maar het zegt wel zoveel als: wij vinden je belangrijk! Want samen zorgen onze mensen dat onze producten toch de deur uitgaan.’’ Op de werkvloer in de productiehallen zijn looproutes aangepast, beschermingsmiddelen voorhanden en het bedrijfsrestaurant gesloten. ,,Het bakje koffie is het enige dat er nog is..’’ Vervoerders mogen niet meer binnenkomen en ook geen gebruik maken van het toilet. ,,Dat kan natuurlijk niet, dus hebben we op de parkeerplaats een mobiel toilet neergezet. Het zijn kleine dingen, maar het help allemaal.’’

Sociaal contact

Iedereen werkt thuis of een aantal dagen per week op de fabriek. Fellinger ziet dat collega’s niet alleen komen om geld te verdienen. ,,Mensen missen elkaar. Sociale contacten zijn belangrijk. Dat realiseer je je normaal gesproken niet, want dan is het business as usual. Daarom is het belangrijk om goed met elkaar in contact te blijven.’’ Vooruitlopend op versoepeling van de maatregelen – ,,ik hoop dat we vanaf eind mei weer langzaam kunnen opstarten’ – denkt het managementteam na over een 1.5 meter maatschappij. ,,Hoe kunnen we dat inregelen? Dat het anders blijft verwacht ik wel. Misschien gaat dit nog wel een jaar duren. Daar moeten we ons op voorbereiden en ons leven naar inrichten.’’

‘Peers’

En de samenwerking met de andere ICD-bedrijven? ,,We zijn trots op onze safari’s waarbij studenten bij de bedrijven langs gaan. Dat doen we nog steeds, maar dan digitaal.’’ Dat geldt ook voor de kenniskringen. ,,Het leren kennen van de collega’s die bij de andere bedrijven hetzelfde doen is één van de sterke punten van het ICD. Digitaal is misschien niet het meest ideaal, maar ik blijf het tegen iedereen zeggen: verbreed je horizon, leer van anderen en praat met je ‘peers’. Want voorlopig zitten we nog wel in deze situatie.’’

Bron: Innovatie cluster Drachten