Picanol Group heeft een minderheidsbelang verworven in Rieter Holding AG, voor een totaal van 467.236 aandelen voor een prijs van 45,4 miljoen EUR. Rieter is ‘s werelds toonaangevende leverancier van systemen voor het spinnen van korte stapelvezels. Het bedrijf ontwikkelt en produceert machines, systemen en componenten die worden gebruikt om natuurlijke en kunstmatige vezels om te zetten in garens.

Als gevolg van de transactie bezit Picanol Group nu 10% van het aandelenkapitaal van Rieter Holding AG.

Met de financiële participatie in Rieter Holding AG wil Picanol Group zijn activiteiten in de textielindustrie verder diversifiëren en op lange termijn een stabiel aandeelhouderschap voor Rieter Holding AG veiligstellen.