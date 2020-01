Picanol na ransomeware-hack weer operationeel

Picanol, de Ieperse wereldmarktleider in weefmachines, is sinds vandaag weer operationeel. Het bedrijf heeft daarmee ruim twee weken goeddeels stilgelegen door een aanval met ransomware. Daarbij versleutelen hackers alle data op het netwerk om vervolgens losgeld te eisen. Naar verluidt hadden de hackers zich toegang verworven tot het netwerk van Picanol via de assemblage-vestiging van het bedrijf in China.

Of de ransome is betaald is niet duidelijk. Op een vraag daarnaar onthield woordvoerder Frederic Dryhoel zich eerder van commentaar. Tegenover de Belgische zakenkrant De Tijd heeft hij aangegeven dat later deze week over de financiële schade van de stilstand en productie-achterstand wordt gecommuniceerd.

Picanol is een sterk gedigitaliseerd bedrijf. Vorig jaar ging bij het bedrijf een WMS/MES-systeem live, geïntegreerd in het ERP-systeem. Het stelt het bedrijf in staat elke stap in het logistieke en productieproces digitaal te registreren, monitoren en valideren.

De Picanol Group ontwikkelt en produceert een scala aan weefmachines voor de wereldmarkt. In 2018 behaalde de multinational, met verkoopvestigingen in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika en met productievestigingen in België, China en Roemenië, een omzet van 666 miljoen euro. De Picanol Group telt wereldwijd ruim 2.300 medewerkers en is genoteerd op Euronext Brussels.