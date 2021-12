PhotonFirst International, een leidende pionier in geïntegreerde fotonische meetsystemen voor geavanceerde toepassingen, heeft succesvol groeifinanciering aangetrokken. Gezamenlijk financieren grootaandeelhouder Active Capital Company en nieuwe investeerder PhotonDelta met 11 miljoen Euro het 5-jarenplan van het bedrijf. Tegelijkertijd investeren de statutair bestuurders Ilko Bosman (CFO) en Daan Kersten (CEO) en zal het hele PhotonFirst team kunnen participeren via een personeelsprogramma. Het grootste gedeelte van de financiering zal worden gebruikt voor het ontwikkelen van de volgende generatie technologie & producten en het uitbreiden van de wereldwijde commerciële organisatie. PhotonFirst werkt hiermee toe naar een geplande beursgang in 2025 als innovatieleider in de wereld gebaseerd op haar 15jarige historie in geïntegreerde fotonica.

‘We zijn dankbaar en trots dat zowel Active Capital Company als PhotonDelta ons ambitieuze 5-jarenplan hebben bevestigd en samen met ons optrekken om het uit te voeren en een succes te maken’, zei Daan Kersten, CEO van PhotonFirst. ‘Met de steun van deze bewezen degelijke partners kunnen we focussen op versnellen van onze commerciële inspanningen terwijl we door blijven bouwen aan onze technologie’, vult Ilko Bosman, CFO, aan.

‘We geloven in de visie en strategie van PhotonFirst en zien groot potentieel in het verder schalen van de technologie. De directie heeft inmiddels bewezen snel tractie te hebben gekregen bij de uitvoering van haar plannen. We hebben het volste vertrouwen dat deze financiering het bedrijf helpt bij verdere versnelling en uitbouw van de activiteiten’, zo geeft Victor Schols, Partner van Active Capital Company, aan. ‘PhotonFirst is een globale koploper in geïntegreerde fotonica voor meetoplossingen. Dit bedrijf vertegenwoordigt perfect waar het in het ecosysteem van PhotonDelta om draait: onderzoek, ontwikkeling en fabricage van producten van wereldklasse die het verschil maken. We zijn trots op onze investering en dat we onderdeel worden van hun succes’, zo concludeert Ewit Roos, CEO van PhotonDelta.