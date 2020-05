Phoenix 3D Metaal gaat de komende tijd extra investeren in marketing. Om het – nog relatief onbekende – metaalbewerkingsproces rubberpersen, waarin het bedrijf specialist is, meer top of mind te maken bij engineers. Extra accent in de communicatie krijgt de goede reinigbaarheid van de geperste metaaldelen.

Phoenix 3D Metaal investeert extra in marketing, juist nu

Reinigbaarheid is een van de belangrijkste USP’s van het rubberpersen. Op die manier geproduceerd plaatwerk heeft per definitie hoeken met een vrij grote radius en is daardoor gemakkelijk schoon te houden. Niet voor niets heeft rubberpersspecialist Phoenix 3D Metaal in Eindhoven veel klandizie in de food en medische technologie. Zo perst het plaatdelen voor Romaco Kilian, een Duitse fabrikant van pillenproductiemachines. En het levert plaatwerk aan Pharmafilter, producent van afvalverwerkingsmachines in ziekenhuizen, eveneens juist omdat het door de ronde vormen goed is schoon te houden, schetst dga Bernard van der Poel. ‘Voor ziekenhuizen is het nu belangrijker dan ooit dat ze alles waar ze mee werken goed kunnen vrijhouden van bacteriën en virussen. En dan moet plaatwerk geen krappe hoeken hebben waar je met reinigingsmiddel nauwelijks bij kan.’

Nog onbekend

Dat voordeel van de nog relatief onbekende metaalbewerkingstechnologie die Phoenix toepast, wil hij de komende periode nadrukkelijker gaan communiceren. In technische opleidingen is voor het dieptrekken wel veel aandacht, weet Van der Poel. Dat is een technologie waarvoor een onder- en een bovenmal nodig is. Bij het rubberpersen kan worden volstaan met een ondermal. Daar bovenop wordt een metalen plaat gelegd die vervolgens door een krachtige pers met een groot rubber blok in de vorm gedrukt wordt, legt hij uit. ‘Veel design- en engineeringbureaus nemen die technologie niet mee in hun ontwerp, simpelweg omdat ze er niet bekend mee zijn. Dus zijn ze zich ook niet bewust van de voordelen van de reinigbaarheid. Die voordelen vertalen zich naar veiligheid voor de gezondheid en ook naar een lagere tco door lagere schoonmaakkosten. Daarnaast kunnen met onze technologie ronde vormen worden gemaakt die meer esthetische waarde hebben. Als een innovatief apparaat veel hoogwaardige technologie bevat, moet het aan de buitenkant die high-end uitstraling wel hebben. Dan kun je er ook de prijs voor vragen die het verdient. Ook zijn de kosten van rubberperswerk bij kleine series lager doordat er dus maar één dure mal nodig is.’

‘Met name de reinigbaarheid van onze producten zouden we in onze communicatie meer kunnen aanzetten’

‘Uitschuiven’ omzet

Bernard van der Poel heeft, anticiperend op enkele maanden met minder omzet, inmiddels contact opgenomen met zijn marketingbureau om de verschillende USP’s nog eens goed in de markt te zetten. ‘Met name die reinigbaarheid van onze producten zouden we in onze communicatie meer kunnen aanzetten. Enige extra marketing kan zinvol zijn. Misschien komt het doordat bij veel bedrijven nu meer wordt thuisgewerkt, maar we merken wel dat het aantal aanvragen en de kwaliteit ervan wat is afgenomen.’ Ook constateert hij dat orders ‘uitschuiven’. ‘Sommige klanten moeten pas op de plaats maken. Soms doordat ze toeleverproblemen hebben en daardoor niet verder kunnen. Maar Lely bijvoorbeeld, waaraan wij plaatwerk leveren voor hun mestrobots, heeft de supply chain heel goed voor elkaar en verwacht daardoor op korte termijn weinig last. We zien echter ook partijen waarbij de uitlevering stagneert omdat installatie op de eindklantlocatie nu niet mogelijk is.’

Van der Poel is echter wel optimistisch. ‘Ik denk dat voor ons de ramp-up vrij snel zal gaan. Zodra klanten weer kunnen gaan produceren, zullen ze ons weer vinden. Wij zijn immers het enige bedrijf in dit deel van Europa dat de voordelen van het rubberpersen kan bieden.’

Thuiswerken: minder prettig, maar het werkt wel

Bij Phoenix werken de productiemensen, de planners en een deel van de engineers op het bedrijf. Veel anderen werken van huis uit. Bernard van der Poel werkt deels thuis en heeft er een gemengd gevoel bij. ‘Voor eerste gesprekken met klanten, bij de start van projecten, moet je elkaar toch echt in de ogen kunnen kijken, de lichaamstaal goed kunnen lezen. Ik wil klanten ook graag ons bedrijf laten zien, onze productieprocessen, juist omdat die vaak vreemd voor ze zijn. Maar ken je elkaar al langer en zit je wat verder in een traject als het vooral om afstemming van lopende zaken gaat, dan werkt de telefoon of die conference call net zo effectief, terwijl het reistijd scheelt. Het zou best kunnen dat ik in de toekomst, zeker in contact met de designbureaus waar veel jonge mensen zitten die gemakkelijker van die digitale communicatie gebruikmaken, vaker op afstand ga vergaderen.’