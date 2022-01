In Brainport-regio vormt een scala aan metaalbedrijven het fundament van de metaalsector in Nederland. Ieder bedrijf heeft zijn specifieke expertise in huis. De gemeenschappelijke deler is meestal plaatbewerking. Phoenix 3D Metaal voelt zich daar prima op zijn plek. De specialist in plaatwerk pakt het net iets anders aan dan collega-bedrijven: met rubberpersen.

Machine- en apparatenbouwers omarmen rubberperstechniek

Phoenix 3D werkt voor zeer uiteenlopende sectoren en heeft klanten als Boon Edam, Kubota, HR Solar, Hyster Yale, RIONED, Sensys Gatso Group en VDL Groep. Het bedrijf is steeds op zoek naar vernieuwing. Dat leidde jaren geleden al tot het rubberpersen, een techniek die het Eindhovense bedrijf steeds verder heeft geperfectioneerd.

Rubberpersen vindt zijn oorsprong in de luchtvaartindustrie en bestaat sinds 1935. Phoenix 3D Metaal optimaliseerde de techniek afgelopen decennia. Bij rubberpersen wordt letterlijk een rubberkussen gebruikt om metaal te vormen. Phoenix 3D heeft twee rubberpersen van 3.500 ton en één rubberpers van 8.000 ton staan.

Stabiel

‘Wat destijds helemaal nieuw was, is voor ons nu vanzelfsprekend. Processen zijn stabiel en goed te voorspellen met simulatiesoftware’, aldus Bernard van der Poel, directeur en mede-eigenaar van Phoenix 3D Metaal. Hij noemt rubberpersen ‘goud’. ‘De rubberperstechniek levert enorme voordelen op voor machine- en apparatenbouwers bij series van pakweg 200 tot 3.000 machines per jaar. De voordelen zijn groot. Denk aan de kleine series, de lage gereedschapskosten, het high-end design en de total cost of ownership van het (half)fabricaat dat we uiteindelijk opleveren.’

Niet in opleidingen

De techniek is niet onbekend, maar tegelijkertijd verre van bekend. Rubberpersen is simpelweg niet de standaard binnen de plaatbewerkingsindustrie. Die relatieve onbekendheid kan Jan-Willem van Hooft, eveneens directeur en mede-eigenaar, wel verklaren. ‘Het begint bij de technische opleidingen. De techniek komt simpelweg niet aan bod in het lesprogramma, behalve in luchtvaartgeoriënteerde studies. Sluimerend wordt nog steeds gedacht dat rubberpersen beperkt toepasbaar is. Maar dat klopt echt niet.’

Uitstraling

Van Hooft: ‘Met breed toepasbaar doelen we op een onlosmakelijk met elkaar verbonden drie-eenheid binnen de rubberperstechniek: design, functionaliteit en kosten. Een engineer handelt vaak kostengedreven, terwijl een salesmanager het product graag een high-end uitstraling mee wil geven vanwege het gewenste onderscheidend vermogen. Met rubberpersen maken we een beter verkoopbaar en waardevoller product, vaak als onderdeel van een machine of apparaat, door op alle aspecten te letten.’ Ofwel: ‘Tegen gelijke of lagere kosten heb je dankzij rubberpersen een product dat voldoet aan alle gewenste functionaliteiten maar veel beter smoelt. Of je hebt een product met de gewenste high-end uitstraling tegen gelijke of lagere kosten met ook nog eens meer functionaliteit.’

Gat opvullen

De expertise binnen Phoenix 3D Metaal reikt verder dan enkel het vervormen van metaal door gebruik te maken van de rubberperstechniek. Er is ook veel kennis en kunde in huis op het gebied van productontwerp, maakbaarheid, functionaliteit en kostenoptimalisatie.

‘Met de rubberperstechniek vult Phoenix 3D het gat op tussen de ‘recht-toe-recht-aan’, conventionele technieken en de dieptrektechniek met hardtoolings’, aldus Van der Poel en Van Hooft. Die laatste techniek biedt veel voordelen, maar is alleen geschikt wanneer het gaat om grote series. Bij conventioneel dieptrekken geldt: zeer hoge gereedschapskosten, maar lagere variabele kosten. Bij rubberpersen zijn die variabele kosten hoger omdat de procestijden langer zijn. ‘Maar de initiële investering in gereedschap is extreem laag.’

Ruim zestig jaar oud

Phoenix 3D in Eindhoven is sinds 1960 specialist in plaatwerk en verandert sinds 1998 metalen platen in 3D-eindproducten met een high-end uitstraling. Sinds 2017 vormen Jan-Willem van Hooft en Bernard van der Poel het management van Phoenix 3D Metaal. Ze willen samen met hun medewerkers de wereld kennis laten maken met de grote mogelijkheden van rubberpersen.

Phoenix 3D heeft veel geïnvesteerd afgelopen jaar. Zo werd bijna het complete machinepark vernieuwd. Van der Poel in een eerder interview in Link Magazine: ‘We willen onze klanten zo goed mogelijk bedienen. Juist onze investeringen houden de productprijs zo laag mogelijk. Dat kan alleen met up-to-date technologie, waarmee we de klant laten zien dat we elke opdracht aankunnen.’