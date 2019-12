Philips-man John van Soerland naar VDL

John van Soerland is per 16 december aangetreden als directeur van het Amersfoortse VDL MPC. Dit bedrijf, dat sinds 1992 deel uit maakt van VDL Groep, verzorgt de productie, montage en prototyping van complexe plaatwerkonderdelen, mechanische componenten en samenstellingen. Hij heeft zich daar tot doel gesteld de medewerkers te motiveren en te inspireren en ze zo te faciliteren in het ontwikkelen en produceren van producten en diensten van wereldklasse, zo laat hij weten.

Van Soerland heeft een lange carrière achter de rug bij Philips. Tot zijn vertrek daar eerder deze maand was hij vice president operations bij Philips (Medical Systems) in Best waar uiteenlopende, hoogwaardige medische (imaging) apparatuur ontwikkeld en geproduceerd wordt. Daar gaf hij het afgelopen jaar leiding aan een proces van reorganisatie van de operatie. Voordien werkte hij in leidinggevende functies bij Philips Semiconductors en bij NXP dat uit de Philips-divisie is ontstaan. Hij begon zijn loopbaan als stagiair in 1983 bij Philips Audio en het befaamde Philips CFT (Centrum voor Fabricage Technieken).