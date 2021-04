De Philips Innovation Award steekt de halve finale dit jaar in een innovatief jasje en komt met de serie ‘The Battles’. In zeven afleveringen pitchen jonge ondernemers hun idee voor een plek in de finale van de grootste startup competitie van Nederland en de prijs van (E)50.000. De serie zal vanaf 15 april wekelijks te volgen zijn via de website van de Philips Innovation Award en sociale media kanalen.

In samenwerking met mediapartner Creative Animal komt de Philips Innovation Award dit jaar met een spectaculaire uitvoering van de halve finale, namelijk een serie. In iedere aflevering zullen de deelnemende startups hun idee pitchen voor de jury bestaande uit succesvolle ondernemers en industrie experts van bedrijven zoals Philips, ABN Amro, KPMG, Wavin en NS. Tijdens de afleveringen zal wekelijks bekend worden gemaakt welke startup een plek heeft bemachtigd in de finale en daarmee één stap dichter bij de hoofdprijs is van (E)50.000 en (E)10.000. De serie zal vanaf 15 april tot 27 mei elke donderdagavond om 20.30 online komen op de Philips Innovation Award website en sociale media kanalen.

Ook zelf blijven innoveren

Het is niet de eerste keer dat de Philips Innovation Award zich aanpast aan de wereldwijde coronapandemie. Vorig jaar werd de halve finale in de Schiecentrale in Rotterdam last minute getransformeerd van fysieke innovatie markt naar exclusief online event. De huidige omstandigheden en ontwikkelingen maken dat de organisatie het tijd vindt om een nieuwe invulling te geven aan het normaliter druk bezochte event. “Na 16 jaar is het tijd om niet alleen innovatie in Nederland te stimuleren, maar ook zelf te innoveren” aldus Annick Buitenhek, chairwoman bij de Philips Innovation Award. Daarmee is een online serie een vernieuwende oplossing waardoor de startups niet alleen de kans hebben hun innovaties aan de wereld te laten zien, maar de halve finale ook voor groot publiek toegankelijk blijft.

Volg de website van de Philips Innovation Award (www.phia.nl) voor meer informatie.