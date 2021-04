Peter Rikken draagt dagelijkse leiding Meilink over aan Dennis Groesbeek

Per 1 april is Dennis Groesbeek (51) toegetreden tot de statutaire directie van Meilink B.V.. Peter Rikken (52) heeft de dagelijkse leiding overdragen aan Groesbeek. Rikken blijft zich richten op lange termijn strategie, ontwikkeling van de onderneming en externe relaties en contacten. Hij zal nauw betrokken blijven bij de koers en toekomst van de onderneming. Groesbeek trad vier jaar geleden in dienst als directeur van Meilink Schijndel en IPS/Innovar te Eindhoven na een internationale carrière in de corporate machinebouw.

Niet eerder was er bij het familiebedrijf Meilink een niet-familielid Algemeen Directeur. Rikken zegt – mede namens zijn vader Jacques Rikken – met deze stap alle vertrouwen in de toekomst te hebben, omdat het past bij de ingezette strategische richting. “Dennis heeft de afgelopen vier jaar laten zien dat hij een echte teamspeler is. Hij zet mensen in hun kracht. Daarnaast is hij commercieel sterk en bij dat laatste vullen we elkaar heel goed aan. Ik zie uit naar de verdere samenwerking en wens hem alle succes.”

Exporterende maakindustrie

Meilink is opgericht in 1874 en heeft het hoofdkantoor in Borculo (Achterhoek). Als marktleider in Nederland werkt ze voor de intercontinentaal exporterende maakindustrie. Meilink hanteert een uitgesproken merkbelofte: ‘Securing Value’, oftewel het borgen van waarde voor opdrachtgevers. Naast Borculo zijn er zeven andere locaties in Nederland: Boxmeer, Edam, 2x Eindhoven, Raamsdonksveer, Rotterdam, en Schijndel. In Yantai, China is er een Joint Venture. In 2020 werd met 400 FTE een omzet behaald van ca. 65 miljoen.