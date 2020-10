Succesvol zakelijk sociaal ondernemen betekent stoppen met sociaal ondernemen. Over deze paradox gaat het boek ‘Stop met sociaal ondernemen’, wat vandaag verschijnt en waarin Peter Hobbelen, CEO van de Confed Group in Amersfoort, vertelt over zijn persoonlijke zoektocht en zijn geheel vernieuwende visie op dit gebied.

Rendabel en inclusief

Hoe kom je als sociale onderneming tot een bedrijfseconomisch verdienmodel? Wat is de toegevoegde waarde en rol die ondernemers kunnen spelen om betaald werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Door schade en schande en vele successen wijs geworden, weet Peter Hobbelen als geen ander hoe rendabel en sociaal ondernemen hand in hand gaan.

Mixed people-concept Hobbelen: “In Nederland staan 1 miljoen mensen aan de kant die willen en kunnen werken onder aangepaste omstandigheden, maar werkgevers willen hier niet aan. Deze mensen hebben geen afstand tot de arbeidsmarkt, maar het is juist andersom. De Confed Group bewijst dat succesvol zakelijk ondernemen met het mixed people-concept wel degelijk mogelijk is.”

Inspiratie “Ondernemen gaat met vallen en opstaan, dat is bij sociaal ondernemen niet anders,” vertelt hij verder. “Dit boek is geen ‘te mooi om waar te zijn’ succesverhaal, maar dient hopelijk als inspiratie voor startende en ervaren sociale ondernemers, docenten en studenten in het hoger onderwijs, potentiële investeerders, bankiers, beleidsmakers en politici op lokaal en landelijk niveau. Het is tijd om zakelijk sociaal ondernemen serieus te nemen, al is het nu bijna nog een niche. Het is hard nodig dat we nieuwe mogelijkheden gaan zien, om zo de maatschappij inclusiever te maken en het als het nieuwe normaal gaan zien. Ik weet zeker dat dit boek hieraan kan bijdragen.”

Overhandiging en verkoop

Vergezeld door Bert den Boer, auteur van het boek, overhandigt Peter Hobbelen vandaag het eerste exemplaar aan Job Cohen, voorzitter van Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt. Vanaf vandaag is het boek verkrijgbaar bij de bekende boekhandels, managementboek.nl en bol.com. Ook is het te bestellen via stopmetsociaalondernemen@confed.eu.