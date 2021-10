Perdok Services & Engineering B.V. heeft recent een derde servicevestiging geopend in Haarlem. Met haar hoofdvestiging in Heerenveen en de servicevestiging in Assen en Haarlem is het bedrijf uitgegroeid tot een Rexroth solution- en servicepartner met een brede dekking in Noord-Nederland en Noord-Holland. Als specialist op het gebied van aandrijf- en besturingstechnieken kan Perdok met het openen van deze vestiging hun service-, engineering- en componenten activiteiten lokaal aanbieden.

Vestiging Haarlem heeft een geoutilleerde werkplaats voor quick repairs en biedt de mogelijkheid om reparaties, zoals drives, cilinders, pompen of motoren op te kunnen halen en in te leveren. Daarnaast heeft Haarlem een servicevoorraad om de klant snel te kunnen bedienen. De voorraad is afgestemd op de behoefte van de klanten in Noord-Holland.

Perdok en haar klanten

Familiebedrijf Perdok is al 65 jaar actief en weet als geen ander dat continuïteit essentieel is voor haar klanten. De 28 gespecialiseerde werknemers zijn betrokken met de klant en dit resulteert tot een vertrouwensband. Vanuit dat oogpunt wordt er gewerkt aan een langetermijnvisie om de continuïteit te kunnen borgen. “De klant staat met zijn productiemachines (installed base) centraal en daar bouwen wij onze diensten als service, engineering en componenten omheen. We zijn als Rexroth solution- (system integrator) en servicepartner gespecialiseerd in hydraulische, elektrische en hybride aandrijf- en besturingstechnieken. Met als belangrijkste thema verduurzamen van industriële productieprocessen, want door re-engineering van bestaande machines kan de klant wel tot 60% aan energie besparen.” licht directeur Wim Jaap Perdok toe.

Perdok helpt bedrijven met het verduurzamen en elektrificeren van fabrieksprocessen. Dat zorgt voor meer betrouwbaarheid, hogere efficiëntie en minder energieverbruik. Maar denk ook aan het vernieuwen van de besturing van sluizen of bruggen en zelfs in de maritieme sector kan Perdok een meerwaarde zijn op het gebied van service, engineering en componenten.

Bosch Rexroth

Onze mensen zijn opgeleid door en voor Bosch Rexroth. De kennis van onze experts wordt constant op peil gehouden. We hebben toegang tot de meest actuele data, kennis, innovaties en software om te engineeren en configureren. Andere voordelen zijn actuele informatie over de conditie van uw machinepark door slim data met elkaar te combineren en back-up engineering en service. Zo kunnen we de beste oplossing bieden voor jouw vraagstuk: beste kwaliteit voor jouw beweging.