Met de toenemende automatisering in fabrieken en de stijgende complexiteit van procesinstallaties veranderen ook de eisen die bedrijven aan sensoren stellen. Pepperl+Fuchs, met het hoofdkantoor in Mannheim en 6.200 medewerkers wereldwijd, ontwikkelt en produceert uiteenlopende industriële sensoren die werken op basis van diverse fysische principes: fotocellen, ultrasoon of magnetisch. Inductieve sensoren (op basis van elektromagnetische velden) zijn het goedkoopst en meest robuust, maar om allerlei redenen kan het interessant zijn om uit te wijken naar een ander type. ‘Zo kunnen we heel breed meet- en detectieproblemen in industriële installaties oplossen. En dat is ook nodig, want vaak wil de klant een applicatie die net iets afwijkt van de standaard. Bijvoorbeeld qua bouwvorm of grootte. Of hij zoekt een combinatie van diverse sensoren’, verklaart Marcel Tibosch, salesmanager Nederland van de divisie Factory Automation bij Pepperl+Fuchs in Den Bosch.

Die vraag naar klantspecifieke sensoren was voor Pepperl+Fuchs reden om enkele jaren geleden een Customer Application Team in te richten. ‘Als de klant in de markt niet kan vinden wat hij zoekt, kunnen wij hem helpen aan een oplossing-op-maat. Het aanbod van sensoren in de markt is enorm en in feite redelijk vergelijkbaar qua product en prijs. In het Customer Application Team zijn alle disciplines binnen Pepperl+Fuchs verenigd. Wij denken mee over de applicatie en helpen de klant de juiste keuzes te maken’, aldus Tibosch. ‘Samen komen we zo tot het meest ideale product voor de klant, afgestemd op diens behoeften en toepassingen.’ Dit kan een ontwerp-op-maat betreffen, een nieuwe montage-optie of een volledig pakket van afzonderlijke componenten en software.

Een voorbeeld van een sensoroplossing die samen met de klant werd ontwikkeld, betrof toepassing binnen een modulair shuttlesysteem voor het snel, flexibel en betrouwbaar transporteren van goederen. In nauwe samenwerking met het Duitse Montratec in Niedereschach, een fabrikant van dergelijke transportsystemen, ontwikkelde Pepperl+Fuchs een klantspecifieke sensoroplossing. Volledig opnieuw uitgewerkte meetelektronica voorziet daarbij de shuttle van een uitgebreider zichtveld, wat leidt tot een betrouwbare detectie van voorgaande shuttles en obstakels, zowel op rechte routes als in bochten. ‘In de afgelopen paar jaar heeft het Customer Application Team zo ruim 175 projecten mogen uitvoeren. Uiteraard kunnen onze Nederlandse klanten ook gebruikmaken van deze dienstverlening. In dat geval trekt onze eigen productmanager samen op met de klant en het team – van het opstellen van de user requirement specs tot aan het proof of concept en het prototype’, besluit Tibosch.