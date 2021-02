Pasje vergeten? Geen probleem: je gezicht heb je altijd bij je

Contactloos toegang en betalen door middel van gezichtsherkenning voorkomt misbruik, is gemakkelijker voor de gebruiker, sneller, niet duurder dan bestaande systemen én is contactloos dus hygiënisch. Het nieuwste gezichtsherkenningssysteem, waarvan de software is ontwikkeld door Creo betaalsystemen en 20Face, maakt dit mogelijk, aldus César Sierhuis van de specialist in innovatieve betaal-, toegangscontrole en parkeersystemen.

Het bedrijf uit Haarlem levert reeds systemen aan organisaties als studentenverenigingen en veerdiensten waarmee met een bank- of prepaid-pasje met een chip of QR- / barcode contactloos toegang verkregen kan worden of voor een biertje of de overtocht kan worden betaald. Het systeem dat Creo de komende tijd in een paar pilots bij onder meer zelfbedieningshostels aan allerlei tests onderwerpt, is voorzien van een gezichtsherkenningsmodule.

Uploaden van je gezicht

Het voordeel voor de gebruiker is dat die nooit meer zijn pasje kan vergeten – ‘want je gezicht heb je altijd bij je’- en voor de organisatie omdat die daarmee kan voorkomen dat anderen dan de abonnementhouder van een pasje gebruikmaken. Het je als gebruiker aanmelden bij het systeem, het zogenaamde ‘on-boarding, is laagdrempelig gemaakt. Het ‘uploaden van je gezicht’ kan via een app en de camera op je mobieltje, legt Sierhuis uit. ‘Via die app kun je ook toestemming geven aan andere partijen die van hetzelfde Creo-systeem gebruikmaken – denk aan je werkgever, popconcertorganisatoren, voetbalclubs of parkeerbedrijven – om jouw gezicht te benutten om je toegang te geven of je te laten afrekenen.’

Alleen vectorbestand bewaard

Sierhuis begrijpt dat het systeem niet meteen ‘aanvoelt’ als privacy-veilig. ‘Ik snap dat. Om privacy-redenen wordt daarom geen foto van de gebruiker bewaard, maar alleen een zogeheten vectorbestand met enkele honderden punten die de vorm van de ogen of de contouren van de kaaklijnen markeren. Alleen dat vectorbestand en het e-mail adres wordt in het systeem opgeslagen.’ Evengoed legt het toegangs- en betaalsysteem zo onweerlegbaar vast wanneer de eigenaar van een ID wanneer waar was en wat hij of zij daar gedaan heeft. ‘Maar ook met ons huidige systeem gebaseerd op chiptechnologie is het mogelijk van elke gebruiker zijn of haar gangen na te gaan. Hoewel wij zelf alleen toegang hebben tot die data die nodig is voor service en onderhoud, houden wij ons uiteraard aan de AVG-richtlijnen.’

Partners

Creo ontwikkelt niet alleen de benodigde software functionaliteit, maar integreert ook producten van partners als CVV, ST&D, Mews, Van Duijnen en 20Face in de complete systemen die het oplevert. ‘Wij zijn de hoofdaannemer en ook de partij die het eerstelijns service en onderhoud biedt’, aldus Sierhuis.