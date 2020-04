De huidige productiewereld verandert snel. De toename van de verscheidenheid aan producten, economisch protectionisme en wisselkoersschommelingen hebben allemaal een verstorend effect op onze productie. En dan hebben we het nog niet over het verstorend effect van Corona op wereldwijde toeleverketens.

Vandaag is het noodzakelijk om lokaal te produceren. Ondanks de hogere arbeidskosten in Nederland heeft TEGEMA antwoorden hoe dit op een concurrerende manier te doen. Met methoden als LEAN, LCIA, Industry 4.0 en de juiste technologie is het mogelijk om producten lokaal te maken tegen concurrerende kosten en hoge kwaliteit. De technologie van Tegema en haar partners zoals Arkite kan leidt tot een echt concurrentievoordeel! Tegelijkertijd draagt het bij aan het behoud van een inclusieve samenleving door iedereen werk te bieden.

Arkite heeft een operator support systeem ontwikkeld waarbij assemblagemedewerkers precies op het juiste moment de juiste instructies krijgen. Bovendien worden deze instructies geprojecteerd op of naast het product. De volgorde van het assemblageproces wordt aangegeven aan de werknemer. Om fouten te voorkomen, worden de te nemen onderdelen verlicht met behulp van een projector. Als er toch een defect onderdeel wordt gekozen, wordt dit gedetecteerd door middel van een 3Dsensor en ontvangt de medewerker een optisch en/of auditief signaal. Toepassing van deze techniek heeft vele voordelen: Het verkorten van de leertijd tot een paar minuten, aanzienlijke kostenreductie door middelvan foutloze montage, increasing het kwaliteitsniveau (200ppm is haalbaar), een vaste werkvolgorde, minder werkstress voor uw assemblagemedewerkers.

Samen zijn Martijn van Diessen(TEGEMA) en Raimond Elias(ARKITE) toegewijd om de oplossing te bieden die productiemedewerkers helpt beter te presteren. Het team heeft een doorgewinterde achtergrond in industriële engineering, lean thinking en procesinnovatie. Met haar professionele medewerkers is TEGEMA in staat om het systeem soepel te implementeren in uw productieproces door middel van Process Innovation Consultancy, Integration Services, Training en Support tijdens de opstartfase. We helpen onze klanten ook met tijdstudie (MTM) voor technologische innovatie, kennisbeheer om het kwaliteitssysteem te verbeteren (‘waste’ elimineren) en organisatorische innovatie door nieuwe werkmethoden te introduceren om de doorlooptijd te verkorten. In ons TEGlab in Son (NL-Brainport) kunnenklanten zelf ervaren hoe ARKITE’s HIM gebruikt kan worden in een assemblageproces.