Partnerschap maakt van Post en Dekker en Addit een build-to-spec-leverancier

Post en Dekker Engineers & Consultants uit Amsterdam en het Venlose Addit Sheet Metal & Contract Manufacturing gaan per 1 oktober samen de markt op. De eerste krijgt daarmee de directe beschikking over de productie- en assemblagecapaciteit van de tweede. Andersom bieden Post en Dekker’s diepgaande ontwerp- en maakbaarheid-competenties Addit de gelegenheid de klant nog beter te ondersteunen in het vertalen van het productontwerp in een functioneel goed product dat kosten efficiënt, high-mix low volume gefabriceerd kan worden. Aldus de twee directeuren in gesprek over de reden voor hun samenwerking.

‘Menige klant’, illustreert Erwin Streefland, die begin dit jaar Peter Kerstjens als directeur van Addit heeft opgevolgd, ‘komt met zeer nauwe toleranties. Maar vaak zonder goede reden en dat maakt producten onnodig duur. Of het ontwerp bevat tal van verschillende bevestigingsmaterialen wat lastig is tijdens de assemblage. Ook komt voor dat het frame zo is ontworpen dat het voor assemblagewerk nauwelijks meer toegankelijk is. Samen met Post en Dekker kunnen we dit type van problemen gestructureerd, design for assembly, vroegtijdig oplossen. Samen met hen kunnen we de stap zetten van build-to-print naar build-to-specification.’

Naadloos

‘Met deze samenwerking’, vult Eric-Jan Dekker aan, ‘kunnen zowel Addit als wij onze productportfolio verbreden. Van ons verlangen klanten vaak niet alleen een goed, maakbaar productontwerp, maar ook een goed geoutilleerde, efficiënte supply chain om dat product in serie te gaan fabriceren. Met Addit halen we deze capaciteit in huis die we onze klanten naadloos kunnen aanbieden.’

Daarbij geldt het als een pluspunt dat Addit de afgelopen tijd veel geïnvesteerd heeft in het digitaliseren van zijn productieprocessen en datamanagement. Zo investeerde het bedrijf afgelopen zomer in een LVD Easy-Form-kantbank en las-cobots die allemaal geïntegreerd worden in de leane ‘Smart Factory 4.0’ die de onderneming aan het opbouwen is. Dekker: ‘Veel bedrijven in het hightech-segment willen bijvoorbeeld in digitale documentatie aangetoond zien dat op de juiste, cleane wijze is geproduceerd, conform de specificaties. Met een goed gedigitaliseerde partner als Addit kunnen we dat.’

Breder aanbod in meer markten

Beide bedrijven behalen reeds de nodige omzet in de semiconmarkt, terwijl Post en Dekker een stevige positie heeft opgebouwd in de farma en food en Addit in de med-tech. ‘Samen kunnen we een breder aanbod in een breder scala van markten zetten’, duidt Streefland. Voor Post en Dekker komt daar nog bij dat het nieuwe partnerschap de gelegenheid biedt te ‘internationaliseren’. Dekker: ‘Addit is over de grens al heel actief. Samen met hen kunnen we nu gemakkelijker – om te beginnen – de Duitse markt op.’