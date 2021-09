EZ Factory en Ultimo zijn een partnership aangegaan waardoor productiebedrijven in staat zijn technische en productieafdelingen beter op elkaar af te stemmen. Het EZ-GO-platform van EZ Factory stelt operators in staat het voortouw te nemen in constante verbeteringen en digitaliseert gestandaardiseerde fabriekswerkmethodes voor veiligheid, kwaliteit, training en efficiëntie.

Het Enterprise Asset Management-cloudplatform (EAM) van Ultimo ondersteunt organisaties met assetmanagement door arbeidsproductiviteit te verbeteren, assetbeschikbaarheid te maximaliseren en veiligheid op de werkvloer te verhogen. Door deze platformen te verbinden, wordt de communicatiekloof tussen de productieomgeving en technici gesloten. Verbeterde communicatie en teamwork leiden tot een geïntegreerde aanpak van werkzaamheden en onderhoud. Dit biedt significante voordelen voor organisaties, wat resulteert in eenvoudigere, betere en efficiëntere processen.

Communicatiekloof dichten

Randy Appiah, medeoprichter van EZ Factory legt uit: “Door onze platformen te integreren, sluiten we de communicatiekloof tussen de productieomgeving en technici. Een voorbeeld: Een field operator voert een geplande eerstelijns onderhoudstaak uit, zoals een controle of check. Hij/zij ziet een afwijking of heeft een idee voor verbetering en handelt meteen om dit te melden en op te lossen. Deze handeling wordt nu bijgehouden en beheerd in Ultimo en feedback wordt teruggestuurd naar EZ-GO. De actie wordt efficiënter afgehandeld en leidt tot een verbeterde standaard. Bovendien maken we het makkelijker nieuwe medewerkers in te werken en wordt de communicatie tussen operators en technici verbeterd.”

Ogen en oren operations

Patrick Beekman, Partner Solution Manager bij Ultimo voegt hieraan toe: “Ondanks dat vele processen al zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd, blijven de operationele medewerkers vaak de ogen en oren van organisaties. EZ-GO zorgt ervoor dat alle belangrijke zaken die zij signaleren op een zeer toegankelijke wijze kunnen worden geborgd. Door de integratie met Ultimo zorgen wij ervoor dat dit daadwerkelijk wordt opgevolgd met de juiste actie. Op deze manier slaan we een brug tussen operations en techniek door echt samen te werken. Dit creëert de juiste balans tussen autonoom (eerstelijns) onderhoud en gepland preventief onderhoud om de assetprestaties te verbeteren.”