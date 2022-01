Partnerschap Bosch Rexroth met NEVONEX maakt landbouwmachines ‘slimmer’

NEVONEX, het fabrikant-onafhankelijke ecosysteem voor digitale diensten in de landbouw, heeft met Bosch Rexroth een nieuwe partner voor hardware en interfaces. Daardoor is de RCU (Rexroth Connectivity Unit) -telematica-eenheid van het bedrijf nu beschikbaar voor NEVONEX-gebruikers, als een robuust connectiviteitsapparaat voor een breed scala aan toepassingen. De open en flexibele infrastructuurbenadering van Bosch Rexroth biedt fabrikanten van landbouwmachines efficiënte manieren om met modulair apparaat- en gegevensbeheer de toekomstbestendige telematicaoplossingen in te voeren die ze nodig hebben, aldus persinformatie.

Met de RCU wordt het NEVONEX-ecosysteem uitgebreid met een technologisch toonaangevend connectiviteitsapparaat. Bosch Rexroth kwalificeerde zich als NEVONEX-partner dankzij de openheid van haar hardware-architectuur – die de fabrikant-onafhankelijke NEVONEX-aanpak ondersteunt – en alle digitale diensten van de verschillende partners die op basis daarvan draaien. ‘Als fabrikant-onafhankelijk platform biedt NEVONEX alles wat nodig is om digitale diensten op landbouwmachines uit te voeren en maakt zo het werk voor boeren gemakkelijker. Dankzij NEVONEX retrofitsets kunnen zelfs bestaande landbouwmachines slimmer worden gemaakt. Met Bosch Rexroth groeit de lijst van gerenommeerde partners voor het fabrikant-onafhankelijke en open digitale ecosysteem powered by Bosch’, zo stelt Bosch Rexroth in een persbericht.

Hardwarebasis voor eigen telematicaoplossingen van fabrikanten

Voor fabrikanten van landbouwmachines die snel en naar behoefte hun eigen telematica-oplossingen willen opzetten, is de RCU van Bosch Rexroth een ‘aantrekkelijke propositie voor toepassingen die verder gaan dan NEVONEX’. In tegenstelling tot bedrijfseigen telematica-besturingseenheden (TCU’s), heeft de processor-gebaseerde RCU van Bosch Rexroth een open-source Linux-besturingssysteem. De eigenlijke apparaatsoftware wordt in lagen geïnstalleerd en is daarom overdraagbaar. ‘Op basis van deze modulaire, eenvoudig te beheren telematica-eenheid kunnen voertuig- en machinegegevens niet alleen flexibel en efficiënt worden geregistreerd, maar kunnen ze ook op specifieke manieren worden voorbewerkt en met geoptimaliseerde bandbreedte naar de cloud worden overgebracht.’

De RCU is een belangrijk onderdeel van het modulaire BODAS Connect-telematicasysteem van Bosch Rexroth dat voldoet aan de hoge eisen van fabrikanten met betrekking tot schaalbaarheid en toekomstige levensvatbaarheid. Dit omvat ook de systematische scheiding van apparaat- en gegevensbeheer, wat twee fundamenteel nieuwe opties voor fabrikanten opent: ‘Wie een hoge mate van vrijheid nodig heeft, kiest voor BODAS Device Connectivity, een kosteneffectieve combinatie van de RCU en schaalbaar apparaatbeheer dat terugkerende processen en de administratieve lasten blijvend vermindert. Als echter een minimale time-to-market inclusief databeheer vereist is, is de complete oplossing van Bosch Rexroth – het configureerbare en aanpasbare BODAS Connect All-in-One-Connectivity-systeem – beschikbaar.’