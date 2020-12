De samenwerking beslaat inmiddels twee jaar. En vanaf 2021 moet dat veel nieuwe klanten opleveren. Dat is tenminste het doel van de remote management campagne, die bedrijven moet overtuigen van de voordelen van het op afstand installeren, monitoren en onderhouden van hun machinepark.

De twee bedrijven, een multinational met een omzet van 27 miljard euro en een Belgische automatiseerder met 25 man personeel, werken nauw samen bij het aanbieden van remote management. Die multinational is Schneider Electric: specialist in digitale energiemanagement- en automatiseringsoplossingen voor industrie, datacentra en gebouwen. Dit jaar startte het van oorsprong Franse bedrijf (ook in Nederland) de remote management campagne, waarmee het de voordelen wil laten zien van het op afstand installeren, monitoren en onderhouden van het machinepark van bedrijven.

Schneider Electric trekt hiervoor alweer twee jaar samen op met Automotion in Lievegem, dat machinebouwers en systeemintegratoren helpt bij de digitale ontwikkeling van hun machines. Automotion, zegt director sales Bart Van Quickelberghe, heeft zich ontwikkeld tot het competence center van Schneider. ‘Wij leveren de totale hardware- en softwareoplossing van Schneider bij de klant en zorgen voor toegevoegde waarde, onder andere met onze specifieke tools.’

De samenwerking van de twee bedrijven is uniek te noemen, zegt John Coppens, marketingmanager industry bij Schneider Electric Nederland. ‘Door onze omvang kennen wij als Schneider natuurlijk veel machinebouwers. Die laten we kennismaken met onze remote oplossingen. Gecombineerd met de expertise van Automotion kunnen we daadwerkelijk oplossingen ontwikkelen voor concrete uitdagingen bij machinebouwers.’

Drie toepassingen

Maar wat doen Schneider en Automotion nu precies samen? Ze leveren, zoals gezegd, oplossingen voor remote management. In de optiek van beide partners gaat het daarbij om drie aspecten: remote access (oftewel: op afstand toegang tot de machine), remote monitoring (live kunnen meekijken op een machine in bedrijf) en remote troubleshooting (op afstand problemen kunnen oplossen). Deze drie elementen tezamen bieden machinebouwers de mogelijkheid om op afstand, ondersteund door Schneider en Automotion, hun machinepark – al dan niet gerobotiseerd – optimaal te beheren en te onderhouden. Dat heeft allerlei voordelen, aldus Coppens: ‘De machines hebben zo min mogelijk stilstand, je kunt de omsteltijden zo kort mogelijk houden en je kunt op afstand een technicus laten meekijken of en zo ja waar welk onderdeel vervangen moet worden.’

Tijdens een webinar in oktober liet Van Quickelberghe met een live demo zien hoe dat in zijn werk gaat. Met de zogeheten Secure Connect Advisor van Schneider legde hij via de cloud contact met de gerobotiseerde machine. Op zijn laptop toonde hij vervolgens de door de machine gegenereerde data. Op afstand werden via dezelfde verbinding ook de videobeelden getoond van de drie camera’s rondom de machine, zodat te zien was hoe de robot functioneerde. ‘Alle data van de plc worden lokaal bewaard, gedurende een zelf te bepalen periode. Bovendien kun je fragmenten van de data en van de videobeelden uploaden naar de cloud. Zo is op het moment zelf inzichtelijk wat er wanneer gebeurt, maar kun je later ook terugkijken om te bepalen wat de problemen waren en hoe je die kunt oplossen.’

Altijd bereikbaar

De demo tijdens het webinar liet zien dat de informatie van de machine op afstand altijd en voor iedereen bereikbaar is. Coppens: ‘En dat geldt dus voor alle machines en robots die een machinebouwer aan het systeem toevoegt. Met onze Machine Advisor wordt bovendien de staat van de verschillende machines inzichtelijk. Je ziet welke online en welke offline zijn, en wat de status ervan is. Het systeem laat ook weten dat je bijvoorbeeld binnen honderd uur een onderdeel moet vervangen.’

De demo is om verschillende redenen belangrijk, zegt Van Quickelberghe. ‘We kunnen bij nieuwe klanten laten zien dat onze oplossingen echt werken in een praktijksituatie. Daarmee wordt de toegevoegde waarde van remote management nu veel eenvoudiger en veel sneller duidelijk. We laten zien hoe relatief eenvoudig de oplossing is en wat het voor de machinebouwer én voor diens klanten kan opleveren.’

Zowel Coppens als Van Quickelberghe is optimistisch gestemd over de toekomst van remote management. ‘De markt is er rijp voor. Dat merken we aan onze klanten’, zegt Van Quickelberghe. ‘Voor zo’n online webinar melden zich bijvoorbeeld gemakkelijk meer dan honderd machinebouwers aan. Dat zijn toch behoorlijke aantallen.’ En Coppens: ‘Voor Schneider is remote management voor 2021 en de jaren erna een speerpunt. Het thema speelt natuurlijk al langer, maar klanten willen er nu echt iets mee gaan doen.’