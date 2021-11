Partners BrainCreators en Unihorn voorkomen gaten in de weg met AI

BrainCreators, de innovatieve specialist op het gebied van digitale inspecteurs op basis van AI technologie, en Unihorn, een innovatief adviesbureau op het gebied van infrastructuur, kondigen vandaag aan dat ze hun samenwerking met drie jaar hebben verlengd om met hun intelligente digitale weginspecteur INSPECH de markt voor wegverharding en markering te veroveren.

INSPECH is een digitale inspecteur die domeinkennis van een menselijke weginspecteur overneemt, zodat visuele weginspectie vergaand kan worden geautomatiseerd. De weg hoeft hierdoor niet meer handmatig te worden gecontroleerd waardoor inspecties van wegen consistent, sneller en veiliger kunnen worden uitgevoerd tegen lagere operationele kosten. Het doel van INSPECH is om repeterend handmatig werk tot een minimum terug te brengen, waardoor de verificatie alleen nog door een inspecteur hoeft worden uitgevoerd.

Voorspellen beste beheer weg

Om de detectie van veranderingen op de weg verder te verfijnen zullen Unihorn en BrainCreators de komende periode nog meer data gaan verzamelen. In de nabije toekomst zal INSPECH ook analyses kunnen vergelijken met de data die in eerdere jaren is verzameld, waardoor voorspellingen op het gebied van wegbeheersystematiek kunnen worden verfijnd. Organisaties kunnen hierdoor een betere planning maken, efficiënter budgetteren, risico gestuurd onderhoud inplannen en eventuele maatregelen prioriteren.

Zonder domeinkennis Unihorn ‘erg lastig’

“Dankzij de samenwerking met BrainCreators hebben wij INSPECH succesvol in de markt kunnen zetten,” aldus Jeroen Bleeker, bedrijfsleider bij Unihorn. ”Het is voor ons dan ook een logische stap om het partnership met BrainCreators te verlengen en we kunnen niet wachten om INSPECH de komende jaren op basis van klant input breder in de markt te zetten.”

“Wij zijn erg blij met de verlenging omdat we met hulp van Unihorn INSPECH succesvol naar de Nederlandse markt kunnen brengen. Zonder de waardevolle domeinkennis van Unihorn zou dit erg lastig zijn,” aldus Glenn Brouwer, Co-founder en CRO van BrainCreators. “Het afgelopen jaar is er zowel nationaal als internationaal veel vraag geweest naar de services van INSPECH, waardoor er ook meer nieuwe data is verzameld. De komende drie jaar kunnen wij deze data gaan vergelijken met nieuwe data waardoor we voorspellingen op het gebied van wegbeheersystematiek kunnen verfijnen. Hierdoor kunnen gebruikers hun meerjarenplanningen verbeteren.”