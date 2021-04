De halfgeleiderindustrie heeft de afgelopen tijd wereldwijd te maken met een tekort aan grondstoffen. En dus hapert de productie terwijl de markt groeit, ook volgend jaar. Het is de vraag of de schaarste op een goede manier opgevangen kan worden, zegt Kurt De Lannoye, sales manager semicon bij Parker Hannifin Benelux. Parker Hannifin Corporation is marktleider op het gebied van aandrijvings- en besturingstechnologieën. Voor de semicon-industrie – een belangrijk bedrijfsonderdeel voor Parker – maakt de multinational onder andere geavanceerde afschermingsoplossingen voor de gevoelige elektronica en speciale afdichtingsmiddelen en behuizingsmaterialen.

De Lannoye ziet bij zijn klanten dat de vraag de laatste maanden weer oploopt. ‘De economie herstelt. En het is sowieso een groeiende business, die nauwelijks cyclisch is.’ Zelf gaat Parker daar volgens De Lannoye proactief mee om: ‘We vragen onze klanten om een forecast van een paar weken tot enkele maanden, om zo goed op hun toenemende vraag te kunnen inspelen.’ Volgens De Lannoye kan Parker op de groeiende vraag anticiperen door de eigen productie te verhogen. ‘Als dat nodig is, kunnen we tot wel twintig procent meer produceren om aan de klantvraag te voldoen. En nog meer, mits we de tijd krijgen op te schalen.’

Parker is zelf geen onderdeel van de semicon-industrie, maar leverancier van de sector, benadrukt De Lannoye. ‘Voor een belangrijk deel zit onze toegevoegde waarde in de co-engineering. Vanaf het begin meedenken met een nieuw ontwerp, een nieuwe toepassing. En vanaf het begin betrokken zijn als toeleverancier. Dat geeft de klant de gelegenheid zich te focussen op zijn kerntechnologie. Hij hoeft niet 500 keer apart onderdelen te bestellen, maar kan bij ons via één loket zijn bestelling doen om zijn complete product in elkaar te zetten. Dat is volgens ons de beste support voor het samenstellen van een nieuw ontwerp. En gelukkig maken meer en meer klanten van onder ondersteuning gebruik. Je kunt het niet alleen, in welke industrie dan ook. Je hebt co-makers nodig.’