Papierproducent Crown Van Gelder: looneis vakbonden onhaalbaar

De vakbonden dreigen met acties bij papierproducent Crown Van Gelder in Velsen-Noord. De bonden eisen voor 2020 een loonsverhoging van 5% en een verhoging van de ploegentoeslag met 3%, maar dat is volgens het bedrijf kort na een grote reorganisatie geen haalbare kaart. ,,Acties binnen onze organisatie leveren alleen verliezers op”, stelt directeur Miklas Dronkers.

Het bedrijf zoekt zelf de publiciteit omdat het niet weggezet wil worden als een onwillige werkgever die geen hart heeft voor de mensen. Crown Van Gelder heeft zijn bonden en werknemers een eindbod van 2,25 procent loonsverhoging en eenmalig 0,7 procent gedaan. Dat is de grens van wat maximaal haalbaar en verantwoord is. Het bedrijf heeft eind 2018 zwaar moeten reorganiseren en kon dankzij de grote inzet van alle medewerkers het tij keren. Het jaar 2019 is positief afgesloten, maar de papierproducent heeft nog geen vet op de botten.

Open en transparant

Directeur Dronkers: ,,De vakbonden leggen op dit moment in alle cao-trajecten een looneis neer van 5%. Zonder te kijken hoe een bedrijf ervoor staat. We waren zeer verbaasd toen we dit op de eerste onderhandelingsdag hoorden. Het afgelopen jaar hebben we de bonden steeds geïnformeerd over de status van ons bedrijf. Open en transparant alles gedeeld, alle cijfers getoond. En dan hoor je dit….”

De gemoederen zijn daarna binnen het bedrijf flink opgelopen. De eis heeft hoge verwachtingen gecreëerd bij de medewerkers. Maar de eisen van de vakbonden liggen te ver weg van wat Crown Van Gelder met de huidige inzichten en het recente bedrijfsresultaat kan bieden. Met de vakbonden viel echter niet te praten. Het eindbod van Crown Van Gelder werd deze week door vakbondsleden weggestemd, waardoor nu acties dreigen.

Reorganisatie

De snel veranderde vraag naar papier dwong Crown Van Gelder eind 2018 tot een aanpassing van haar portfolio en een flexibilisering van het productievolume. Dat lukte alleen met een kleinere, meer wendbare organisatie. Een pijnlijke ingreep waarbij 50 van de 290 medewerkers hun baan verloren. Sommige medewerkers werkten er al tientallen jaren. Dronkers: ,,Dat hakte er flink in bij iedereen. Je kent elkaar lang en goed, weet wat je aan elkaar hebt. En dan moet je in het belang van het bedrijf toch afscheid nemen. Degenen die konden blijven moesten erg wennen aan de nieuwe werkelijkheid. Begrijpelijk. Het jaar 2019 stond in het teken van voortdurend aanpassen en bijsturen. Beslist ingrijpend voor onze medewerkers.”

Een succesvolle nieuwe strategie

Begin 2020 kijkt de directie met vertrouwen naar de toekomst. Er wordt gewerkt aan productinnovaties die indruk zullen gaan maken in de papierbranche en waarvoor klanten nu al hun interesse tonen. Ontwikkelingen waar grote technische investeringen voor nodig zijn. En daar wringt de schoen. Van de kleine winst moet alles worden betaald. De investeringen voor de toekomst en de verhoging van de lonen.

Dronkers: ,,We menen een goed bod te hebben neergelegd. Een eerlijk bod gezien de omstandigheden.” Het geboden percentage ligt dichtbij het landelijk gemiddelde. En dat bod staat nog steeds, wat de werkgever betreft. ,,We zijn teleurgesteld, omdat we onze mensen graag aan het begin van het jaar duidelijkheid hadden gegund. Zodat we met zijn allen weer kunnen doen waar we goed in zijn: papier blijven maken”, aldus Dronkers. ,,We nodigen alle partijen uit om weer met ons om de tafel te gaan. Als echte sociale partners.”

Over Crown Van Gelder

Crown Van Gelder is een Nederlandse papierproducent gevestigd in Velsen-Noord. Al ruim 120 jaar produceert het bedrijf speciale papiersoorten voor de B2B markt, zowel nationaal als internationaal.

De focus ligt op de nichemarkten van high speed inkjet, label en packaging. De organisatie telt 240 medewerkers, allen werkzaam in Velsen-Noord.