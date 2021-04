Pandemie heeft life sciences bewust gemaakt van gebrekkige digitalisering

De Covid 19-pandemie heeft tot nieuwe inzichten geleid over de vraag hoe de markt voor life sciences functioneert en hoe deze sector massaal digitale transformatie heeft omarmd. Dat blijkt uit deels in Nederland uitgevoerd onderzoek van Dassault Systèmes naar de toekomst van life sciences. Terwijl men zich voorbereidt op een post-Covid-wereld, kunnen de tools en de vaardigheden die tijdens de pandemie zijn ontwikkeld en in gebruik genomen, dienen als een blauwdruk voor een meer digitaal onderlegde en duurzame sector.

Lessen uit de pandemie

De Covid-pandemie heeft, zo blijkt uit de Nederlandse resultaten van het onderzoek, veel inefficiënties in de life sciences-sector aan het licht gebracht. Maar liefst 62% van de bedrijven geeft toe te vertrouwen op verouderde processen, waardoor ze tijdens de pandemie niet op afstand konden samenwerken. Sterker nog, 65% had zelfs moeite om toegang te krijgen tot Covid 19-onderzoek vanwege deze verouderde processen. Dit heeft een grote impact op de toekomst van de sector, waarbij bijna drie op de vier (72%) bedrijven toegeeft dat ze moeite hadden om te innoveren als gevolg van de pandemie. Een vergelijkbaar aantal (69%) heeft moeite om zijn personeelsbestand bij te scholen, waardoor er extra druk wordt uitgeoefend op een branche die sneller en beter moet werken dan ooit tevoren.

Hoewel de branche drastische stappen heeft ondernomen om de Covid 19-crisis beter aan te pakken, hebben deze verouderde processen ook invloed gehad op het vermogen de zorg voor patiënten buiten de pandemie te verbeteren. De meeste respondenten moesten R&D-inspanningen naar andere behandelingen uitstellen om zich te concentreren op Covid-19 (66%). Ook geeft 71% aan de lancering van nieuwe behandelingen en producten of onderzoek naar duurzame materialen (70%) te hebben uitgesteld. Om in een sneller tempo dan ooit tevoren en in een breder scala van disciplines betere patiëntenzorg te bieden, moet de industrie een oplossing vinden voor drie fundamentele uitdagingen: betere bedrijfsmodellen en werkprocessen, meer en snellere productinnovatie en bijscholing van mensen.

De rol van data in een duurzamere toekomst

Als gevolg van de verouderde processen heeft bijna drie van de vier (73%) respondenten de uitvoering van duurzaamheidsdoelstellingen moeten uitstellen. Liefst 72% van de respondenten geeft zelfs aan dat als gevolg van de pandemie de hoeveelheid afval die hun organisatie produceert juist is toegenomen. Desondanks blijft het bereiken van een ‘net zero’-impact op het milieu een strategische prioriteit voor de meeste organisaties (65%). Andere belangrijke doelstellingen zijn het voldoen aan de toenemende druk om de prestaties van de sector ten aanzien van duurzaamheid te verbeteren en het voldoen aan ambitieuze overheidsdoelstellingen om de uitstoot tegen 2050 drastisch te verminderen.

Om deze doelen te realiseren, heeft de industrie toegang nodig tot gegevens om haar huidige praktijken beter te kunnen beoordelen. Ook kan men op basis van deze gegevens strategieën ontwikkelen om duurzamer te worden. Toch geven twee op de drie (67%) ondervraagde bedrijven toe dat ze geen gegevens hebben om hun ecologische voetafdruk nauwkeurig te evalueren. Een vergelijkbaar percentage (69%) erkent dat men een gecentraliseerde datamanagementoplossing nodig heeft voor de gehele toeleveringsketen. Hierdoor krijgen zij een holistisch beeld van de emissies die de activiteiten veroorzaken, inclusief scope 3-emissies die buiten het bedrijfsterrein plaatsvinden.

Virtual twins maken nieuwe bedrijfsmodellen, snellere innovatie en betere vaardigheden mogelijk

Hoofdrol voor virtual twins

In het licht van de pandemie heeft een meerderheid van de industrie snel oplossingen aangenomen om digitale samenwerking te verbeteren, zoals virtual twins (72%). Virtual twins vormen een set van digitale tools waarmee gebruikers kunnen samenwerken, toegang krijgen tot grote hoeveelheden gegevens en virtuele modellen en simulaties van producten kunnen maken om hypothesen te testen. Dit varieert van het testen van een behandeling op een virtueel model van een orgaan zoals een hart tot het uitvoeren van klinische proeven zonder de noodzaak van placebo’s. Ook vereenvoudigen virtual twins het delen van informatie tussen afdelingen en met derden, inclusief regelgevende instanties en overheidsorganisaties. Daarmee is de time-to-market voor nieuwe behandelingen aanzienlijk te versnellen. Deze oplossingen spelen al een cruciale rol in de klinische onderzoeken voor Covid-19 en worden bovendien steeds vaker gebruikt om R&D-teams te voorzien van gegevens ter ondersteuning van onderzoek.

Beter samenwerken, duurzame bedrijfsvoering

Als we kijken naar de wereld na de pandemie, dan kunnen virtual twins niet alleen een rol spelen bij het verbeteren van de samenwerking. Zij zullen ook bijdragen aan de inspanningen van de industrie om duurzamer te worden. Respondenten van de enquête zijn van mening dat virtual twins een cruciale technologie vormen die nodig is om de netto CO2-voetafdruk naar nul terug te kunnen brengen, naast augmented en virtual reality (47%), automatisering (44%), het Internet of Things (44%) en cloud computing (31%).

Door de behoefte aan fysieke prototypes weg te nemen, stellen virtual twins bedrijven in staat hun afval en CO2-uitstoot te verminderen. Dit biedt bedrijven effectievere methoden om de levenscyclus van hun producten te verbeteren en biedt bovendien volop mogelijkheden om te voorkomen dat life science-bedrijven klanten verliezen aan concurrenten die wél milieuvriendelijk(er) zijn. Als resultaat van deze benadering van innovatie en bedrijfsmodellen beschouwt 63% van de respondenten virtual twins als een integraal onderdeel van het bereiken van een koolstofneutrale wereld tegen 2050.

Pandemie was wake-up call

Richard Coxon, Director Life Sciences bij Dassault Systèmes, zegt: “De pandemie was een wake-up call voor de life sciences-industrie. Hoewel de sector geleidelijk aan het overgaan was op digitale manieren van werken, werden de meeste handelingen nog steeds persoonlijk uitgevoerd in een fysiek laboratorium. Van de ene op de andere dag moesten complete bedrijven leren op afstand te werken, terwijl ze cruciale ondersteuning gaven aan patiënten en zij het hoofd moesten bieden aan de grootste pandemie sinds de Spaanse griep aan het begin van de 20e eeuw. Deze verschuiving naar een volledig digitale manier van werken was ongekend en vormde een enorme uitdaging voor de industrie. Helaas betekende dit dat veel duurzame initiatieven moesten worden uitgesteld om snel ondersteuning te kunnen bieden aan patiënten.”

Hij vervolgt: “We hebben nu vaccins die over de hele wereld worden uitgeleverd. Dit betekent dat de industrie kan beginnen met het aanpakken van de rest van haar uitdagingen. Te beginnen met het creëren van een duurzame omgeving die innovatie ondersteunt, waardoor werknemers nieuwe vaardigheden kunnen ontwikkelen, terwijl ze de impact van de sector op de planeet fors terugdringen. De behoefte aan betere digitale oplossingen tijdens de pandemie heeft de adoptie van virtual twins versneld en heeft life science professionals over de hele wereld laten zien hoe ze kunnen innoveren en hoe zij patiënten en elkaar sneller en op een meer milieubewuste manier kunnen ondersteunen. Als we kijken naar een wereld na Covid, dan is het duidelijk dat de industrie aan een nieuw hoofdstuk is begonnen – een hoofdstuk waarin producten, mensen en de planeet in symbiose zijn, ondersteund door digitale tools en strategieën, waaronder virtual twins.”