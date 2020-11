Binnen het TU Delft-project Inspiration is hard gewerkt aan een mechanische beademingsmachine. Deze voorziet in het groeiende, wereldwijde tekort aan eenvoudig te produceren, duurzame ventilatoren met alle basisfuncties voor de beademing van Covid-19-patiënten. Het projectteam heeft het beademingsapparaat zo ontworpen, dat het eenvoudig te bedienen is en overal ter wereld gemakkelijk nagebouwd kan worden. Net als de East Radcliffe, een populair beademingsapparaat uit de jaren ‘60, werkt ook deze puur mechanisch. Het is ontworpen in nauwe samenwerking met intensivisten en militaire artsen om te voldoen aan specifieke eisen en hoge normen. Toch kan het worden gefabriceerd met standaard machines in lowtech omgevingen. Veel machines bevatten specifieke, vaak zeer schaarse medische componenten, in het ontwerp van Project Inspiration zijn die vermeden. ‘De insteek is dat de onderdelen overal ter wereld verkrijgbaar moeten zijn en het apparaat overal ook te bouwen is’, aldus Jarik de Graaff, directeur van apparatenfabriek ARA uit Aalten en nauw betrokken bij het project.

Het ontwerp en de software is van de TU Delft. ARA heeft meegedacht over de produceerbaarheid, het maken van de BOM-lijsten en de productietekening. Daarnaast was er een evaluatie van vijf machines samen met TU Delft en zijn aanpassingen voorgesteld. ARA heeft de productie van het plaatwerk (uitgezonderd van draai- en freeswerk), de bekabeling, assemblage en het testen (functioneel en ESD) voor zijn rekening genomen. Zusterbedrijf Interay heeft de pcb gemaakt.