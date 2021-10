De Amsterdamse investeringsmaatschappij Standard Investment neemt de Drachtster producent van hightech inpaksystemen over van het Franse bedrijf Quadient. Onder de naam Sparck Technologies zal het marktaandeel in automatische verpakkingsoplossingen voor de e-commerce verder worden uitgebreid.

In 2014 ontwikkelde de onder Packaging by Quadient bekende staan Friese onderneming innovatieve inpaksystemen voor dozen op maat, waarmee e-commerce bedrijven besparen op materiaal-, transport- en loonkosten. Met installaties in ruim 13 landen verpakken toonaangevende klanten als Blokker, MediaMarkt en FonQ met de inpaksystemen uit Noord-Nederland.

De innovatieve verpakkingsmachines, winnaars van diverse internationale verpakkingsawards, scannen in 3D de afmetingen van de (stapel) artikelen die verpakt moeten worden. Vanuit een voorraad eindeloos karton snijden de systemen een exact aansluitende doos, waardoor opvulmateriaal achterwege kan blijven. In één vloeiende beweging wordt deze doos om de artikelen heen gevouwen, dichtgemaakt en van een adressering voorzien. Dit gaat met snelheden tot 1.100 pakketten per uur en de machines kunnen zowel single- als multi-orders op maat verpakken.

Kees Oosting, CEO van Sparck Technologies, toont zich zeer verheugd met de overname: “Standard Investment is een hele mooi, solide, Nederlandse speler, waar we erg blij mee zijn. Deze overname geeft ons de kans verder uit te breiden.’’ Met de overname komt er ook een nieuwe bedrijfsnaam. Oosting licht toe: “We staan nu op eigen benen en daar past een nieuwe naam bij. Wij zijn en blijven een hightech organisatie waar innovatie in het DNA verankerd zit. De naam Sparck Technologies sluit daar naadloos op aan.”

Bestaande klanten merken weinig van de overname. Oosting: “In 2013 waren wij een van de eerste bedrijven ter wereld die zich in deze nichemarkt voor verpakken begaven. Met bijna 10 jaar ervaring op internationaal niveau zijn wij geen nieuwkomers in deze markt. Onze service blijft van hoog niveau.”

Herbert Schilperoord, partner bij de nieuwe eigenaar Standard Investment, heeft groot vertrouwen in de unieke producten van Sparck Technologies. “In Drachten hebben ze met de CVP Impack en CVP Everest fantastische verpakkingstechnologie ontwikkeld voor de e-commerce. Daar zijn ze wereldleider in. Dat er machinaal en automatisch pakketjes precies op maat worden verpakt heeft enorme indruk op ons gemaakt.’’ De Nederlandse investeerder wil installaties van de verpakkingssystemen versneld wereldwijd uitbreiden met het accent op de Europese en Noord Amerikaanse markt.

Standard Investment werd in 2004 opgericht en is eigenaar van achttien bedrijven met in totaal rond de 4.500 werknemers. De omzet bedraagt ruim 1 miljard euro.

Sparck Technologies (voorheen bekend als Packaging by Quadient) is een toonaangevend bedrijf voor geavanceerde automatische verpakkingsmachines voor dozen op maat. Speciaal ontwikkeld voor de e-commerce maken deze verpakkingslijnen het mogelijk om snel, efficiënt en milieuvriendelijk orders van variërende afmetingen geheel op maat te verpakken en verzenden. Met medewerkers Europa en de Verenigde Staten hebben wij het tot onze missie gemaakt om duurzaam verpakken in de e-commerce wereldwijd de standaard te laten worden. Sparck Technologies is onderdeel van Standard Investment. Een in Amsterdam gevestigd investeringsbedrijf met een totale omzet van meer dan € 1 miljard.