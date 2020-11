Zorgen voor duurzame groei, dat is in de kern waar het bij Ox Greenfield om gaat, vertelt Harm Langen. Hij heeft onlangs het agrotechbedrijf Royal Pas Reform verlaten en is nu partner in de investeringsmaatschappij uit Naarden. Behalve eigen geld – vergaard vóór zijn tijd bij Pas Reform door de verkoop van een bedrijf waarvan hij mede-eigenaar was – brengt Langen vooral hands on-ervaring in, opgedaan door zelf jarenlang bij een onderneming aan het roer te staan. ‘Collega-partners hebben dat ook, of juist meer ervaring in het investeren.’ Met die gebundelde expertise wordt gezocht naar bedrijven met groeiperspectief, aldus Langen. ‘Bedrijven die sneller kunnen groeien, maar dan moet er wel wat gebeuren. Bijvoorbeeld door het management te versterken, zodat de organisatie de benodigde slagkracht krijgt. Maar het kan ook zijn dat er een technologie voorhanden is die kansen biedt die nog niet benut worden of dat operationele processen verbeterd moeten worden. Ook de opvolging van de dga is een regelmatig terugkerend thema.’

Ox Greenfield heeft inmiddels twee bedrijven in portefeuille, Exakt Fijnmechanika uit Drachten en Bavak Security Group uit Noordwijk. ‘Exakt is heel goed in het produceren van fijnmechanische componenten of producten bedoeld voor bijvoorbeeld de oogchirurgie. Deze onderneming levert fijnmechanisch draaiwerk van zeer hoog niveau waarvoor onder andere in de medische en hightech industrie een markt is. Daarvoor hebben we de fijnmechanische tak losgeweekt van het horloge-maakbedrijf waarvan Exakt onderdeel was en hebben we het management versterkt. Bavak is reeds opgeschoven van een traditioneel beveiligingsbedrijf met veel aandacht voor de hardware naar een system integrator die totaaloplossingen biedt voor hightech beveiligingsvraagstukken, waarin het accent mede ligt op cybersecurity. Om deze onderneming naar een volgende groeifase te brengen, zijn we bezig met het professionaliseren van de operatie. En om de groeikansen te benutten, zullen we onze IT- en cyberkennis verder vergroten, organisch of via een overname.’

Naast deze twee ondernemingen heeft Ox Greenfield – met een fonds van ‘enkele tientallen miljoenen euro’s’ – investeringsruimte voor nog eens vier tot zes bedrijven of deelparticipaties. ‘Als dit eerste fonds vol zit, willen we een tweede gaan oprichten. Daarvoor zoeken we dan wederom investeerders. Investeerders die net als wij niet voor het snelle geld gaan, maar willen participeren om bedrijven duurzaam te laten groeien. Dat kunnen jonge bedrijven zijn, maar niet per se. Het gaat erom dat ze groeiperspectief hebben.’