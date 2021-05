Joost van Haperen was bij VDL Steelweld verantwoordelijk voor het team van projectmanagers, engineers en sitemanagers dat zich bezighoudt met de ontwikkeling en installatie van complexe productiesystemen voor de assemblage van auto’s. Sinds 1 januari is hij directeur van EMS-bedrijf tbp electronics dat eind vorig jaar door VDL Groep is overgenomen. Hij is inmiddels ‘onder de indruk’ geraakt van de vakbekwaamheid van de medewerkers in Dirksland en Eindhoven, vertelt hij.

De overgang van Steelweld naar tbp is minder groot dan het misschien lijkt, zo maakt hij duidelijk. ‘Net als VDL is tbp een echt familiebedrijf, met hetzelfde dna. Met oog voor de lange termijn. Dat is ook de reden waarom juist VDL en tbp tot overeenstemming zijn gekomen. De collega’s en de opdrachtgevers blijven onverkort voorop staan.’

Dat betekent onder meer dat tbp electronics, net als eerdere bedrijven die VDL Groep overnam, als zelfstandige werkmaatschappij blijft opereren. De focus blijft liggen op bestaande externe opdrachtgevers. Tegelijk zal gekeken worden waar synergetische voordelen te behalen zijn. ‘VDL wil de opdrachtgever graag een one-stop-shop bieden, met een zo breed mogelijk pakket aan disciplines, van mechanica tot en met de elektronica-assemblageservices die wij leveren. Zo ontwikkelt VDL zich nog verder tot de proactieve partner die het wil zijn. Die de enabler is van het succes van de opdrachtgever op zijn markt.’

Een andere overeenkomst tussen VDL Steelweld en tbp is dat beide ondernemingen projectgedreven zijn. ‘VDL Steelweld streeft ernaar een lijn te ontwikkelen die het betreffende nieuwe automodel op een zo goed en efficiënt mogelijke manier assembleert. Early supplier involvement is voor de opdrachtgever dan ook van het grootste belang. Dat geldt evenzeer voor tbp. Ook pcba’s krijgen alleen de hoogst mogelijke kwaliteit tegen optimale kosten, als de opdrachtgever ons vroeg betrekt. Dat is altijd een missie geweest van tbp-ceo Ton Plooy en dat zal onze missie blijven.’

Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zal Plooy tot eind dit jaar Van Haperen ondersteunen. Een compleet interview met beiden publiceert Link Magazine in het najaar.