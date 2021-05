De overname van Neways door VDL Groep gaat niet door. VDL Groep heeft vandaag bekend gemaakt dat het overleg met Neways Electronics International over een mogelijk openbaar bod (door VDL of door een van haar groepsmaatschappijen of geaffilieerde partijen) op alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Neways is beëindigd.

Vóór beëindiging van het overleg heeft VDL de voorgestelde biedprijs per aandeel verhoogd naar EUR 13,00 in contanten. Daarnaast heeft VDL ‘additionele onherroepelijke toezeggingen’ verkregen van aandeelhouders van Neways om hun aandelen voor de biedprijs van EUR 13,00 en op de overige voorwaarden van het bod aan VDL aan te bieden. ‘Aan de betreffende aandeelhouders is geen andere voor aandeelhouders van Neways relevante informatie verstrekt dan zou worden opgenomen in het biedingsbericht dat bij het uitbrengen van een openbaar bod zou worden gepubliceerd. De door VDL verkregen onherroepelijke toezeggingen vertegenwoordigen, samen met het belang van VDL, in totaal 68,70% van het geplaatste en uitstaande kapitaal van Neways’, zo laat VDL in een persbericht weten.

Significant ondergewaardeerd

Neways geeft aan dat Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van Neways met VDL in gesprek zijn gegaan om het voorstel van de groep ‘beter te kunnen beoordelen’, waarbij die zich ‘rekenschap hebben gegeven van de belangen van alle stakeholders waaronder die van de andere aandeelhouders’. ‘Na een zorgvuldige analyse zijn de Raden, ondersteund door hun financiële en juridische adviseurs, tot de conclusie gekomen dat het voorliggende voorstel, met in begrip van de niet-financiële convenanten, onvoldoende de belangen dient van Neways, haar onderneming en al haar stakeholders, waaronder de andere aandeelhouders, waardoor de Raden het voorstel niet kunnen ondersteunen. In het voorliggende voorstel wordt de waardeontwikkeling van Neways significant ondergewaardeerd’, aldus Neways in een persverklaring.

Verbazing

VDL zegt met met verbazing kennis te nemen van het standpunt dat het bestuur en de raad van commissarissen van Neways een openbaar bod op basis van de verhoogde biedprijs niet steunen. ‘Dat terwijl bijna 70% van de aandeelhouders het bod wél steunt en de meerderheid van de andere aandeelhouders (buiten VDL) zich bereid heeft verklaard om hun aandelen aan te bieden voor de

biedprijs. Bovendien wordt de resterende 30% van de aandeelhouders van Neways de mogelijkheid ontnomen om op een gesteund openbaar bod in te gaan. Het overleg tussen de partijen over een mogelijk openbaar bod op Neways is daarom beëindigd.’

VDL Groep geeft aan dat het ‘zijn ambities op het vlak van het verder ontwikkelen en opbouwen van elektronica-competenties zal blijven nastreven’. Neways laat weten met de vorig jaar ingezette System Innovator strategie en het al lopende ONE Neways programma ‘alle vertrouwen te hebben in de langetermijn strategie’.