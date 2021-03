Overname door Rubix luidt nieuwe fase in voor jubilerend Geeve Hydraulics

Op 1 april 2021 viert Geeve Hydraulics haar 25 jarig jubileum, een Rotterdams bedrijf dat eind 2020 bij Rubix Benelux is ondergebracht. Toen Henk Geeve op 1 april 1996 samen met een compagnon Geeve Hydraulics oprichtte, kon hij niet vermoeden dat 25 jaar later zijn organisatie een van de ‘toonaangevende distributeurs’ van hydraulische en pneumatische componenten in de Benelux zou zijn met 43 medewerkers en een substantieel marktaandeel in de Nederlandse markt, zo verklaart het bedrijf zelf.

Het begon allemaal met 3 werknemers, waaronder ook zijn zoon Ramon Geeve en later zoon Maurice, welke samen met hun vader de gehele gestage groei en de succesmomenten van het bedrijf in die 25 jaar hebben meegemaakt. Zelfs nu is nagenoeg het gehele managementteam uit de beginperiode nog steeds in het bedrijf werkzaam.

Parker Store

Sinds de oprichting doet Geeve Hydraulics al zaken met Parker Hannifin, wereldmarktleider op het gebied van aandrijvings- en besturingstechnologieën. In de eerste helft van 2013 werd er in het toenmalige nieuwe pand van Geeve Hydraulics in Rotterdam een Parker Store ingericht, zodat het bedrijf zich naast hydraulische slangen en koppelingen meer kon toeleggen op productgroepen als filtratie, hydrauliek, pneumatiek en afdichtingen.

Daarnaast werd in 2016 het productaanbod verder uitgebreid met o.a. pompen, motoren en buizen. Inmiddels wordt 80% van de omzet in Nederland/Benelux gegenereerd en de rest komt uit o.a. het Midden Oosten en Zuid Amerika.

Rubix

Mede omdat oprichter Henk Geeve van Geeve Hydraulics met pensioen wilde gaan, is er voor het bedrijf een nieuwe fase aangebroken en heeft hij het hele bedrijf overgedragen aan de Rubix-Group, de Europese marktleider op het gebied van industriegerichte producten en services.

Om een professioneel management binnen het bedrijf te waarborgen is sinds 1 februari 2021 Hans Hogenboom aangetrokken als General Manager. Met zijn ruim 20 jaar managementervaring in de technische groothandel van hydraulische en pneumatische producten en installaties zal hij Geeve Hydraulics in de volgende fase leiden bij het waarmaken van de ambitieuze toekomstplannen. Voor Rubix betekent de overname dat hun hydraulische competenties en capaciteiten verder worden ontwikkeld en hun aanwezigheid op hydrauliek- en pneumatiek gebied in de Benelux en in de Rotterdamse industriële regio in het bijzonder, verder wordt versterkt.

25 Jarig jubileum

Hans Hogenboom: “Op 1 april 2021 bestaat het bedrijf precies 25 jaar. De feestelijkheden hiervoor, waaronder een receptie voor de grootste van onze ruim 1500 klanten en een personeelsfeest, plannen we i.v.m. Corona in het najaar. Voor Geeve Hydraulics is 2021 in ieder geval het startpunt naar een nieuwe, succesvolle verdere groei de toekomst in”.