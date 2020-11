Overname Culgi door Siemens biedt ontwerpers tool om materialen te ontwerpen geschikt voor hele waardeketen

Siemens neemt het Leidse Culgi over, een softwarebedrijf voor computerchemie met een focus op multiscale simulaties in de procesindustrie. Culgi zal zich aansluiten bij Siemens Digital Industries Software, waar de simulatiemogelijkheden van Culgi een uitbreiding gaan vormen van de Xcelerator™-portfolio met kwantum- en moleculaire chemiemodellen die naadloos aansluiten op de continuüm-benadering in Simcenter™ STAR-CCM+™-software. Deze engineeringworkflow kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren en de innovatie in de materiaal- en procesindustrie versnellen, waardoor het potentieel voor product- en procestransformaties toeneemt, aldus persinformatie van Siemens.

“Innovaties in soft materials engineering beginnen op kwantum- en moleculair niveau”, zegt Jan Leuridan, Senior Vice President, Simulation and Test Solutions, Siemens Digital Industries Software. “Met Culgi-technologie als onderdeel van het Simcenter-portfolio krijgen procesingenieurs toegang tot een uitgebreide digital twin die microschaal-, mesoschaal- en macroschaalmodellering combineert. Deze strak geïntegreerde workflow maakt het mogelijk om geavanceerde materialen te ontwerpen in het kader van de productprestatiedoelstellingen en we verwelkomen het team bij Siemens”.

Extra handvat om materialen efficiënt en effectief te ontwerpen

De overname van Culgi bouwt voort op de overname van MultiMechanics door Siemens in november 2019, die een tools voor het efficiënte voorspellen van vaste materiaaleigenschappen en -gedrag toevoegde aan de Simcenter™-portefeuille. Door de toevoeging van Culgi’s simulatie van zachte materialen kan Simcenter nu een unieke geïntegreerde CAE-oplossing bieden die een prestatiegerichte optimalisatie van geavanceerde materialen mogelijk maakt.

“We zijn verheugd om ons aan te sluiten bij Siemens en de toekomst van simulatiesoftware te helpen creëren”, aldus Johannes Fraaije, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden en CEO van Culgi. “Het virtueel screenen van nieuwe materialen in een vroeg stadium van de ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor de digitalisering in de chemische industrie. Met de integratie van Culgi moleculaire simulatiesoftware en -diensten binnen het Simcenter-portfolio hebben ingenieurs een extra handvat om materialen efficiënt en effectief te ontwerpen, rekening houdend met de gewenste eigenschappen over de hele waardeketen, van het begin tot aan de procesontwikkeling, tot aan de logistiek en de marktanalyse”.

Chemicaliën, batterijen, farmaceutica en cosmetica

Culgi, opgericht in 1999 in Leiden, levert expertise en ontwikkelt softwareoplossingen voor multisectorale chemiesimulatie, van kwantumchemie tot moleculaire dynamica. De producten van Culgi worden gebruikt door bedrijven om nieuwe materialen te ontwerpen en te analyseren in domeinen zoals speciale chemicaliën, batterijen, farmaceutica en cosmetica. De transactie zal naar verwachting in het kalenderjaar 2020 worden afgerond. De voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt.

Xcelerator

Siemens Digital Industries Software streeft ernaar de digitale onderneming mogelijk te maken waar engineering, productie en elektronica-ontwerp elkaar morgen ontmoeten. Het Xcelerator-portfolio helpt bedrijven van elke omvang bij het creëren en benutten van digitale tweelingen die organisaties nieuwe inzichten, kansen en automatiseringsniveaus bieden om innovatie te stimuleren.